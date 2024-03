McDonalds-restauranter flere steder i verden oplever lige nu tekniske problemer.

Over hele Australien er der nedbrud, skriver The Guardian, og kunder melder problemer med at købe mad i drive through-tjenesten eller online.

Ifølge TV 2 har McDonalds på Jyllingevej i Rødovre lukket og opsat et skilt med beskeden:

»Landsdækkende systemfejl.«

I Sverige er restauranter også lukket, skriver mediet, og også i New Zealand, USA og Japan skal der angiveligt være problemer.

En talsperson for McDonalds i Australien oplyser ifølge The Guardian:

»Vi er opmærksomme på et teknologisk nedbrud, som i øjeblikket påvirker vores restauranter på landsplan, og vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.«

B.T. har været i kontakt med McDonalds i Danmark og arbejder på at få en kommentar.

Opdateres ...