Det er ikke lang tid siden, at McDonald's hævede prisen på den elskede cheeseburger.

Nu går de stigende råvarepriser ud over en anden klassiker.

Er du også helt bidt af de gyldne nuggets hos McDonald's?

Hvis du også er typen, der kan godt kan lide den populære Team Box, så bliver du snart skuffet.

I den lille hvide og lilla boks, der indeholder 20 små varme nuggets, kan du nu snart kun finde 18 stykker.

Det oplyser fastfoodkoncernens danske afdeling til ugebladet Se og Hør.

»Det danske hovedkontor evaluerer løbende produkterne på baggrund af en lang række parametre. At vi har valgt at nedjustere med to Chicken McNuggets skyldes ikke mindst stigende råvarepriser,« fortæller kommunikationschef hos McDonald's Danmark Fannie Pramming til ugebladet.

Prisen på Team Boxen ser ikke ud til at ændre sig.

McDonalds er ikke de eneste, der må bukke under for de stigende råvarepriser.

Det forventes, at halvdelen af virksomhederne i detailhandlen kommer til at hæve priserne de næste tre måneder.