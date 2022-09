Lyt til artiklen

Torsdag i sidste uge slog McDonald’s dørene op til en ny, stor restaurant i storcenteret Field’s på Amager i København.

Nu viser det sig, at åbningen er foregået i strid med reglerne.

B.T. har været i kontakt med Københavns Kommune, som oplyser, at de ikke har givet en ibrugtagningstilladelse til byggeriet, fordi bygherren har ikke søgt om tilladelsen.

Der er ellers krav om ibrugtagningstilladelse for byggeri, som kræver byggetilladelse. Det må ikke tages i brug, før kommunen har givet grønt lys.

Hvad er en ibrugtagningstilladelse? En ibrugtagningstilladelse, tidligere kaldet en bygningsattest, er en endelig, lovpligtig godkendelse af et byggeri.



Ibrugtagningstilladelsen skal sikre og dokumentere, at alt fra byggelovgivning, bygningsreglement, miljøkrav, krav om brandsikkerhed og andre øvrige forskrifter er overholdt i et byggeri.



Det er den pågældende kommune, der behandler færdigmelding og udsteder ibrugtagningstilladelsen.

»Hvis et byggeri bliver taget i brug uden de rette tilladelser, går vi i dialog med bygherre med henblik på at få bragt forholdet i orden,« skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i en mail til B.T.

I dagene op til restaurantåbningen 15. september udsendte Mcdonald’s og Field’s en fælles pressemeddelelse, hvor de beskrev byggeriet som »en lang og sej kamp«.

Ifølge de to samarbejdspartnere gik byggetilladelsen fra kommunen først igennem efter et lille år, og byggeriet har krævet den dobbelte tid af, hvad et McDonald’s-byggeri normalt tager.

»Det har krævet store omstruktureringer og kreativitet i byggeprocessen,« udtalte shoppingcenterets manager, Thomas Thomsen.

McDonalds oplyser, at de har brugt mange millioner kroner på at bygge den nye restaurant i Field’s. PR-foto. Vis mere McDonalds oplyser, at de har brugt mange millioner kroner på at bygge den nye restaurant i Field’s. PR-foto.

Noget tyder dog på, at McDonald’s og Field’s har været lige lovligt kreative.

I hvert fald afviser Teknik- og Miljøforvaltningen at have brugt et år på at sagsbehandle byggetilladelsen.

Den samlede sagsbehandlingstid var derimod 149 dage, oplyser forvaltningen, der til gengæld ikke lykkedes med at overholde servicemålet på 55 dage for sagsbehandlingen.



B.T. har forgæves forsøgt at få et interview med McDonald’s vedrørende den manglende ibrugtagningstilladelse og de usande oplysninger i den udsendte pressemeddelelse.

Parternes eksterne kommunikationsbureau har i stedet sendt to citater fra centermanageren i Field’s, Thomas Thomsen.

»Med hensyn til ibrugtagningstilladelsen er der sket en misforståelse mellem kommunen og os. Den manglende del af ibrugtagningstilladelsen vedrører en del af lejemålet, som fortsat ikke er taget i brug. Det er meget beklageligt, regler er til for at blive overholdt, men vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen,« udtaler han.

Thomas Thomsen erkender samtidig, at den samlede sagsbehandlingstid for byggeriet har varet 149 dage – og ikke et år.

Det er der en forklaring på, forvisser han om.

»Det skyldes alene en menneskelig fejl, at vi har fået skrevet en forkert tidsramme. Vi har hele vejen igennem haft et godt og tæt samarbejde med kommunen,« udtaler Thomas Thomsen.