Tidligere på ugen modtog Maybritt Olsens 76-årige far anden dosis af Pfizers covid-19-vaccine.

Ligesom første gang gik vaccinationen uden problemer, men fredag fik hele familien sig lidt af en forskrækkelse.

»Han havde fået udslæt over hele kroppen, det kløede ikke, men det så da lidt voldsomt ud,« fortæller Maybritt Olsen, der tog med sin far ind på Vejle Sygehus efter lægens anvisninger.

Her fik faren målt temperatur, blodtryk og foretaget et kardiogram.

»Og så kiggede de ham i halsen, fordi de ville sikre sig, at han ikke var hævet,« forklarer Maybritt Olsen.

Udslættet var heldigvis det eneste, der var at finde, og lægerne udskrev Maybritts far og ordinerede stærke antihistaminer mod den allergiske reaktion og prednisolon.

Søndag har hendes far det stadig fint, fortæller Maybritt, selvom udslættet ikke er forsvundet endnu.

Hun og hendes far, der har givet hende lov til at fortælle om reaktionen og dele billedet af sit udslæt, vil gerne have, at folk er opmærksomme på, at de skal søge læge, hvis de oplever den meget sjældne bivirkning.

»Vi fik at vide, at en allergisk reaktion kan påvirke luftvejene, og det kan jo være meget alvorligt,« siger Maybritt Olsen.

Både hendes mor og hende selv har fået vaccinen fra Pfizer uden problemer, og hendes far mærkede heller ikke andet til det end lidt ømhed, første gang han blev vaccineret.

Der har også været rapporter om udslæt efter vaccination mod corona i udlandet, og af indlægssedlen til Pfizers vaccine fremgår det, at allergiske reaktioner som udslæt, er en ikke almindelig bivirkning.

Det vil sige, at den kan optræde hos omkring en ud af 100 vaccinerede personer.