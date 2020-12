Hvis du gerne vil følge i fodsporerne af de mange danskere, der allerede har købt en feriebolig i år, men ikke lige har en million eller to til overs, så er det heldigvis lige nu muligt at blive sommerhusejer for langt mindre summer.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

I hvert fald kan du flere steder i landet få et sted, hvor du kan passere de varme måneder med grill, solbadning og vandkamp, som er helt dit eget for helt ned under 200.000 kroner.

Det er nemlig i det leje, de allerbilligste sommerhuse er udbudt til salg for i øjeblikket, hvis du gerne vil skrive sommerhusejer på CV’et, inden året går på hæld.

Her er landets billigste sommerhuse



Foto: Robinhus Peter Langerup Vis mere Foto: Robinhus Peter Langerup

Rødvej 11, Maribo

Det bliver ikke billigere end på Rødvej syd for Søndersø på Lolland, hvor landets billigste sommerhus lige nu ligger.

Det stråtækte hus fra 1870 fungerer i dag som en feriebolig med to værelser fordelt på 63 kvadratmeter på en lille grund, hvor man har kig til vand og marker.

Prisskiltet lyder på 189.000 kroner, hvilket er 3.000 kroner for hver kvadratmeter. Et godt stykke under niveauet for de udbudte sommerhuse i Lolland Kommune, hvor kvadratmeterprisen ligger på 11.300 kroner i gennemsnit.

Se sommerhuset her

Åvænget 23, Hadsund

Foto: RealMæglerne Hans Cortsen Vis mere Foto: RealMæglerne Hans Cortsen

På østkysten i et sommerhusområde nord for Hadsund i Jylland ligger endnu en billig feriebolig.

Her kan et rødt træsommerhus med tre værelser, som ligger på en grund ikke langt fra stranden, blive dit for 198.000 kroner.

Det er en kvadratmeterpris på lige over 4.000 kroner, som er noget under lejet for områder i Mariagerfjord Kommune, der ifølge tal fra Boliga.dk, ligger på næsten 13.600 kroner for sommerhusene til salg.

Se sommerhuset her

Boldrupvej 212, Nørager

Foto: EDC Danebo, Aars Vis mere Foto: EDC Danebo, Aars

Vi bliver i det nordjyske, for udenfor landsbyen Nørager nogle kilometer inde i landet ligger en feriebolig, der også er til salg for 198.000 kroner.

Det stråtækte hus har over 150 år på bagen og består af tre værelser fordelt på 110 kvadratmeter.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for udbudte sommerhuse i Vesthimmerlands Kommune hedder 11.900 kroner, men for ferieboligen på Boldrupvej skal du blot slippe 1.800 kroner pr. kvadratmeter.

Se sommerhuset her.