»Jeg er jo minister. Jeg er ikke diktator. Vi lever i et folkestyre, så vi kommer ikke til at tromle henover et flertal af Folketinget.«

Sådan siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til B.T. forud for sit besøg på Langeland.

Flere partier har udtryk utilfredshed over, at et nyt udrejsecenter skal placeres på Langeland. Blå blok er imod placeringen, og senest har SF meddelt, at er åben for at støtte op om blå blok.

Og hvis flertallet holder, ser det ud til, at Mattias Tesfaye er åben for at finde en ny placering til udrejsecentret.

»Jeg kan se, at flere partier har en holdning til placering af et nyt til udrejsecenter. Og derfor har jeg indkaldt partierne til møde tirsdag aften.«

Vil det sige, der er håb for de lokale om, at der ikke bliver et udrejsecenter?

»Jeg vil gerne lige starte med at se Holmegården, men jeg skal nok svare på alle spørgsmål. Både til borgermødet og bagefter,« siger Mattias Tesfaye.

Mødet vil finde sted 25. maj klokken 19. Det er partiernes udlændingeordførere, som er indkaldt til mødet.

Opdateres...