Har du styr på din privatøkonomi? Hvis ikke, så er du bestemt ikke alene. Det er bare ikke noget, vi taler højt om, opdagede Matilde Trobeck, også kendt som 'Helse Matilde', da hun luftede tabuet på sin blog og modtog overraskende mange hemmeligheder fra sine følgere, der både skammede sig over at have for få penge - og for mange.

»Det kan bare gøre ondt helt nede i maven, når man ikke føler, man har styr på sin privatøkonomi. Jeg synes, det er pinligt, hvis jeg ikke har styr på min økonomi. Man har ikke lyst til at føle sig som en fiasko. Men det kan være så enormt ensomt at gå med de bekymringer helt alene. Derfor spurgte jeg på Instagram, om der var andre, der havde det ligesom mig, og det var overvældende, hvor mange der skrev tilbage,« siger Matilde Trobeck, blogger under navnet 'Helse Matilde', i en pressemeddelelse.

Unge synes, det er pinligt ikke at have styr på privatøkonomien, hver tredje føler sig stresset over den, mens over halvdelen føler sig alene med ansvaret, viser en ny undersøgelse fra banking-appen Lunar Way.

Matilde Trobeck er ikke bange for at tage fat i følsomme emner og skrive om alt fra appelsinhud til ensomhed, men det kom bag på hende, hvor mange der brændte inde med økonomiske hemmeligheder, da hun luftede tabuet og selv blot indrømmede, at hun 'købte mange kjoler'.

Knap 21.000 så opslaget, og mere end 150 personer delte deres økonomiske skam.

Blandt andet en 33-årig med en gæld på 360.000 efter endt uddannelse, som skammer sig over, at forældrene må hjælpe til med at finansiere hverdagen trods den fremskredne alder.

Matilde Trobeck har også hørt fra folk, der end ikke turde fortælle de nærmeste om kvalerne.

'Jeg står i RKI (register over dårlige betalere, red.) efter en alt, alt, alt for uansvarlig ungdom (...) Der er ingen, der ved det. Hverken min kæreste, familie, venner eller min bank. Det er SÅ skamfuldt for mig,' skriver en læser, der har kæmpet for at komme ud af registeret i seks år.

Men faktisk er det ikke kun unge med gæld og pengeproblemer, der skammer sig. Matilde Trobeck modtog og en hemmelighed fra en følger, der skammede sig over at have en børneopsparing på 80.000 kroner som 25-årig studerende..

'Jeg har gennem mit studie hørt om mange medstuderende, som var i minus hver måned. Derfor er der ingen i min omgangskreds der ved, at jeg har en konto stående med 80.000 på, da jeg i bund og grund er lidt flov over det og får dårlig samvittighed, når andre knap nok kan få det til at løbe rundt.'

»Jeg tror virkelig, at folk har et behov for at komme ud med deres økonomiske hemmeligheder. Det hjælper at vide, at man ikke er alene om det. Jeg kunne se, at rigtig mange holdt deres lån hemmelige – især hvis man ikke betaler af på lånet, eller hvis man er ’kommet til’ at bruge pengene på noget sjovere, end de egentlig var tiltænkt i første omgang,« siger Matilde Trobeck.

Undersøgelsen er gennemført af Userneeds på vegne af Lunar Way og baserer sig på online interviews med 1.000 nationalt repræsentative respondenter i juli måned 2018.