»Du skal komme ud fra toilettet nu! Du må ikke være der.«

30-årige Mathilde Lund Petersen kunne mærke sit hjerte hamre, mens hun rensede sin stomipose så hurtigt som muligt.

På den anden side af døren stod en vred opsynsdame og råbte ad hende.

Få minutter forinden havde hun købt en billet til toilettet i indkøbscenteret Bruuns Galleri i Aarhus, fordi hun kunne mærke, at hendes stomipose var ved at lække og blive våd.

Mathilde med sin stomi-pose (Privatfoto)

»Jeg skal bruge vand til at gøre rent rundt om stomien, og hvis jeg er på et almindeligt offentligt toilet med håndvask, bruger jeg det, men på de offentlige toiletter i Bruuns Galleri er der ikke vaske,« forklarer Mathilde Lund Petersen.

Derfor satte hun kurs mod handicaptoilettet. Men inden hun nåede at gå ind, var der en kvinde, som holdt øje med toiletterne, der prøvede at spærre vejen for hende.

»Det må du ikke bruge, hvis du ikke er handicappet,« husker Mathilde, at kvinden siger til hende.

Mathilde havde ikke lyst til at hive op i blusen og vise kvinden sin stomi, og hun følte heller ikke, det burde være nødvendigt, fortæller hun.

Hvad tænker du, når du ser en person, som ikke er synligt handicappet, parkere på en handicapplads eller bruge et handicaptoilet?

»Jeg er ret åben omkring, at jeg har stomi, men det er ikke alle, der har det på samme måde. For mange kan det være meget sårbart at skulle vise frem, og i situationen havde jeg heller ikke særligt meget lyst til at skulle stå og reklamere med, at jeg har den for at få lov til at bruge et handicaptoilet.«

Mens Mathilde var på toilettet, kunne hun høre kvinden råbe vredt, og da hun kom ud, kastede kvinden en klud efter hende med ordene:

»Du må ikke være her!«.

Mathilde var dybt rystet efter episoden.

Fakta om stomi En stomi er en kunstig åbning i bugvæggen på maven, hvor tarmen er ført ud og syet fast i maveskindet. Det betyder, at afføringen kommer ud af stomien og opsamles i en stomipose (pose på maven).



Det vurderes, at 10.000-12.000 personer i Danmark har stomi.



Der er flere forskellige årsager til, at man kan få en midlertidig eller en permanent stomi.



Det kan for eksempel skyldes: - Medfødte misdannelser: Der medfører manglende eller forkert udvikling af tyktarm eller endetarm.

- Betændelsestilstande i tynd- og tyktarm: Der medfører, at hele eller dele af endetarm, tyktarm eller tyndtarm må fjernes.

- Kræft i endetarm: Der medfører, at man må fjerne endetarmen.



Kilde: Coloplast.

»Det var virkelig grænseoverskridende, og jeg kunne mærke, hvordan jeg sitrede over hele kroppen og havde hjertebanken.«

Mathilde skrev efterfølgende et Facebook-opslag om sin oplevelse, og hun har indvilget i, at B.T. må fortælle om episoden, fordi hun mener, det er vigtigt at sætte fokus på, at det ikke er alle handicaps, som er synlige.

»Jeg er med i en Facebook-gruppe for mennesker med kroniske smerter, og her oplever mange også at blive råbt af eller skældt ud, hvis de bruger handicapfaciliteter, fordi man ikke kan se på dem, at de er handicappede,« fortæller Mathilde.

Hun opfordrer derfor til, at folk prøver at pakke den indre politibetjent væk.

Vi talte med Mathilde her til formiddag, og det er dybt beklageligt, det der er sket. Claus Brændgaard, Center Manager i Bruuns Gallri

»Det er enormt voldsomt at opleve,« fortæller Mathilde, der én gang før har oplevet at blive bedt om at forlade et offentligt handicaptoilet, fordi hendes stomi ikke er synlig for andre.

Episoden i Bruuns Gallri fandt sted tirsdag formiddag, og om aftenen klagede Mathilde Lund Petersen over episoden.

B.T. har talt med Bruuns Galleri i Aarhus, der lægger sig fladt ned.

»Vi talte med Mathilde her til formiddag, og det er dybt beklageligt det, der er sket. Det er ikke en adfærd, vi på nogen måde ønsker at se hverken hos vores eget personale eller hos vores underleverandører,« siger Claus Brændgaard, der er Center Manager i Bruuns Galleri.

Han fortæller, at Mathilde har fået en uforbeholden undskyldning af centeret, og at de har haft en alvorlig snak med den underleverandør, der er ansvarlig for det personale, der passer toiletterne.