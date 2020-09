Mathias og vennerne står i kø til en coronatest ved Syddansk Universitet i Odense. 15-20 meter fra testteltene ser de noget, som i deres øjne virker fuldstændig hovedløst.

En hel folkeskoleklasse står i to store grupper og krammer hinanden.

»Vi stod i kø til at blive testet for corona, og alle os der stod i kø holdt afstand og tog hensyn til hinanden. Så det var fuldstændig hovedløst at se på en hel klasse, der var i gang med to store fælleskram.« siger 24-årige Mathias Larsen, der har optaget videoen af situationen, som du kan se øverst i artiklen.

Mathias Larsen, der studerer på Syddansk Universitet, mener, at sådanne handlinger gør det arbejde, som andre danskere laver for at bekæmpe corona fuldstændig ligegyldigt.

»Jeg optog videoen for at vise, at der efter et halvt år stadig er nogle, som ikke har forstået, hvor vigtigt det er at holde afstand. Jeg håber også, at videoen kan være med til, at vi husker hinanden på, at vi altså fortsat ikke er færdige med coronavirus,« fortæller Mathias Larsen.

Han mener, at de to lærere, der orkestrerede hele seancen, burde have haft lidt situationsfornemmelse.

»Det er det dummeste, jeg har set. De står vitterligt lige opad testteltene, hvor der er nogen, der står og prøver at passe deres arbejde, som er at bekæmpe den her virus, og så står de lige ved siden af og laver det der. Det er næsten latterligt. Man begynder næsten at grine, fordi det er så langt ude. Man kan næsten ikke forstå det,« griner Mathias Larsen i telefonen.

Det var TV 2 Fyn, der først bragte historien om de to store fælleskram, og siden har de talt med skolelederen fra skolen, hvor eleverne fra hændelsen kommer fra.

Eleverne var fra udskolingen på Næsby Skole i Odense, og de havde en temadag om krop og hjerne, hvor de skulle lave nogle øvelser på idrætsanlægget ved Syddansk Universitet.

»Jeg bliver ærgerlig over, at det sker. Vi ved alle sammen, hvilke retningslinjer der skal overholdes, og det bliver de ikke her,« siger Berith Bonnesen, der er skoleleder på Næsby Skole, til TV 2 Fyn.

Hun tilføjer, at episoden viser, at tingene ikke er forløbet godt nok, men understreger at lærerne havde taget deres forholdsregler.

I en mail til forældre på skolen skriver Berith Bonnesen, at lærerteamet er kede af episoden.

»Det er godt, de undskylder. Det er helt klart på sin plads,« slutter Mathias Larsen.