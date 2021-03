»Der må være sket en fejl.«

Sådan var Mathias Winthers første indskydelse, da han 15. januar trådte ind i et lejet sommerhus på Langeland med sin kæreste Stine og deres baby.

Det var nemlig koldt. Rigtig koldt.

Så koldt, at displayet på en termostat i sommerhuset viste sølle otte grader.

Kæresteparret skruede op på 24 grader på termostaten, så de kunne holde ud at være i sommerhuset og holde den hyggelige weekend, de havde set frem til.

Men da der var gået to timer, viste termometret stadig kun 8,8 grader.

Her ses et billede af termostaten, hvor du kan se, at der er 8,8 grader i sommerhuset, efter parret havde været der to timer. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses et billede af termostaten, hvor du kan se, at der er 8,8 grader i sommerhuset, efter parret havde været der to timer. Foto: Privatfoto

»Termostaten var åbenbart til guldvarmen. Det var ikke til at holde ud at være der. Det er jo nærmest køleskabstemperatur, og vi havde betalt næsten 1.500 kroner for en weekend,« fortæller Mathias Winther til B.T.

Sommerhuset var lejet gennem Dancenter, og her var telefontiden forbi, så Mathias måtte tænde op i en lille brændeovn og få kærestens far forbi med en varmeblæser.

Og så prøvede familien ellers at have en hyggelig aften og nat, men det var svært.

»Det var blevet lidt varmere i stuen, men toilettet og soveværelset var stadig voldsomt koldt. Så vi lå og frøs den nat,« siger Mathias.

Mathias og Stines baby ligger foran brændeovnen. Det eneste sted, hvor der var bare nogenlunde varmt i sommerhuset. Foto: Privatfoto Vis mere Mathias og Stines baby ligger foran brændeovnen. Det eneste sted, hvor der var bare nogenlunde varmt i sommerhuset. Foto: Privatfoto

Da Mathias og kæresten vågnede lørdag morgen, blev de hurtigt enige om, at det ikke var næsten 1.500 kroner værd at fryse i et sommerhus, så klokken ti sad de klar med telefonen i hånden, da Dancenter åbnede.

Og dér blev de mødt med modstand.

»Kvinden fra Dancenter sagde blandt andet ret hurtigt, at vi skulle have sagt, hvis vi ville have et opvarmet sommerhus, men hallo. Jeg beder jo ikke om et sommerhus på 30 grader, men otte grader? Det er jo helt vanvittigt,« siger Mathias, der også har ladet sig interviewe af Fyens Stiftstidende.

Har du også for nylig oplevet at føle dig dårligt behandlet af Dancenter eller en anden sommerhusudlejer? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Diskussionen i telefonen fortsatte, og på et tidspunkt kom Dancenter-medarbejderen med et 'tilbud', der ifølge Mathias var så absurd, at han kun kunne grine af det.

»Hun nævnte, at hvis Jem og Fix havde haft åbent, kunne hun have kørt derned og hentet noget til os, men de var altså desværre ikke åbne. Fuldstændig grotesk,« siger Mathias.

Mathias Winther Vis mere Mathias Winther

Derfor så kæresteparret ingen anden udvej end at komme med et ultimatum: Enten må I gøre noget, eller også tager vi hjem, og vi skal nok fortælle Gud og hvermand om denne her oplevelse.

Herefter blev opkaldet afsluttet, men der gik ikke lang tid, før Dancenter ringede og fortalte, at en servicemedarbejder ville komme forbi med nogle varmeapparater.

På den måde blev resten af sommerhusopholdet til at overleve, men den samlede oplevelse med Dancenter var stadig alt andet end positiv, da familien forlod sommerhuset søndag formiddag.

Og oplevelsen skulle desværre blive endnu dårligere.

Mathias og kæresten satte sig nemlig og skrev en klage til Dancenter, da de kom hjem, fordi de naturligvis ikke mente, at de skulle betale næsten 1.500 kroner for at bruge halvdelen af deres lille miniferie på at fryse.

Der skulle dog gå 14 dage, før der kom et svar.

»Vi fik så at vide, at vi enten kunne få et gavekort til Dancenter på 400 kroner eller et afslag på 20 procent, hvilket svarer til omkring 300 kroner.... og til det beløb, jeg brugte på at købe brænde til sommerhuset. Det er jo helt grotesk,« siger Mathias.

Det tilbud har Mathias ikke ønsket at vende tilbage på, men over for Fyens Stiftstidende beklager Dancenter oplevelsen.

»Det er naturligvis beklageligt, at parret har haft en ærgerlig oplevelse i et af vores sommerhuse, står der i svaret, der også pointerer, at Dancenter altid bestræber sig på at opretholde et højt service- og kvalitetsniveau, men desværre ikke har mulighed for at stå til rådighed alle døgnets timer,« skriver service- & driftschef, Kaye Rosengaard, i et skriftligt svar og understreger herefter, at man altid bestræber sig på, at sommerhusene har en minimumtemperatur.