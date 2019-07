Da en forlystelse gik i stå på Bakken, var Mathias Steck vidne til et personale, der arbejdede under usikre forhold, mens han fik trusler, fordi han forsøgte at dokumentere det med video.

Oplevelsen har vakt så meget harme hos Mathias Steck, at han nu har meldt forlystelsen 'Tornadoen' på Bakken i Klampenborg til Arbejdstilsynet, der er delvist ejet af den kendte bakkesangerinde Dot Wessman.

Med en baggrund indenfor håndværkerfaget som selvstændig flise- og tagrenser kender Mathias Steck lidt til regler, når man arbejder på stiger og i højder.

Da han tirsdag så en mand kravle op på karusellen, der var gået i stå, blev han chokeret over, at det hele foregik uden sikkerhedsudstyr på den cirka 10 meter høje rutjsebane.

»Lige pludselig render mænd rundt med stiger og går på skinnerne i flere meters højde. Der er mange regler, men de render rundt, og det ligner et Pjerrot-show uden sele og sikkerhed.«

»Det kan ikke være rigtigt, at det sker på Bakken, så derfor valgte jeg at anmelde det,« siger Mathias Steck til B.T., efter hans oplevelse som gæst på Bakken.

Fire personer sad fanget i rutjsebanen, da den gik i stå, og Bakkens personale fik travlt med at løse problemet og få gæsterne i luften ned derfra.

»En af dem tager et barn på siden i den ene arm og går så ned med én hånd på stigen. Jeg har ikke børn, men det ville jeg blive sur over.«

Mathias Steck har anmeldt 'Tornadoen' på Bakken til Arbejdstilsynet, efter han kom i parken som gæst. Foto: Privatfoto Vis mere Mathias Steck har anmeldt 'Tornadoen' på Bakken til Arbejdstilsynet, efter han kom i parken som gæst. Foto: Privatfoto

»En ting er at gamble med sit eget liv, noget andet er også at gamble med gæsternes - og børns,« siger han.

Mathias Steck valgte at filme og tage billeder af, hvad han så.

Men det faldt ikke i god jord hos personalet.

»Da vi står og filmer, begynder de at true med, at hvis ikke vi stopper, vil de smadre os.«

Der stod flere gæster for enden af 'Tornadoen' og filmede og tog billeder, mens mændene kravlede på forlystelsens jernsnoninger.

»Vi fik at vide, at vi ville få nogen på hovedet, hvis vi ikke fjernede den video, så vi rykker alle sammen, da han kommer ned. Jeg er noget rystet over, at han truede med tæsk,« siger han.

Arbejdstilsynet oplyser generelt ikke om konkrete henvendelser og klager. B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Dot Wessmann for at høre deres udlægning sagen, men hun er endnu ikke vendt tilbage.

B.T. har også kontaktet Bakken, der henviser til, at fordi forlystelserne er selvstændigt ejede, vil de ikke kommentere på sagen. Det var heller ikke muligt at få en kommentar på de trusler, personalet angiveligt skal have sagt til gæsterne på Bakken.

Det er ikke første gang, 'Tornadoen' på Bakken har været en tur i medierne.

For ti år siden forsøgte Morten Messerschmidt (DF) med politisk indflydelse af hjælpe kæresten Dot Wessman med at få den omstridte rutsjebane på Bakken.

Problemet var blandt andet, at 'Tornadoen' dels var større end det tilladte og dels larmede mere end det tilladte.