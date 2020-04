Mathias Jensen venter barn med Chelsea Fidanzato fra New Jersey i USA. Derfor har de besluttet at flytte til Danmark for at stifte familie.

Men turen fra USA til Danmark var alt andet end nem for Chelsea Fidanzato. Faktisk var den ved at udvikle sig til et mareridt, da hun ankom til Danmark.

Det fortæller Mathias Jensen i et interview med B.T.:

»Corona-krisen rammer, da hun skal af sted. Derfor undersøger vi med den danske ambassade, om hun kan rejse ind i Danmark. De siger, at det ikke er et problem, hvis vi bare medbringer papirer på, at vi er gift. Men da hun så ankommer til København mandag, bliver hun afvist af grænsepolitiet.«

Chelsea Fidanzato er 30 uger henne i graviditeten, og hun var blevet klargjort af en læge for at kunne klare den lange flyvetur til København.

Men da Chelsea ankommer til lufthavnen i Danmark, er der problemer. Grænsepolitiet i Københavns Lufthavn vil ikke lukke hende ind i landet, men vil i stedet sende hende tilbage med det samme:

»Politimanden siger til hende, at det er fængsel eller en ny flyvetur. Chelsea forklarer ham, at hun er 30 uger henne og derfor ikke kan flyve med det samme igen. Det er hverken sundt for hende eller barnet. Derudover er hendes ben hævet efter den første flyvetur.«

Herefter får Chelsea Fidanzato et panikanfald, mens hun begynder at få kramper i maven. Og det er Mathias Jensen nu glad for, at hun fik:

»Det var selvfølgelig hårdt for hende, men det betød, at hun kom på Rigshospitalet i stedet for på et fly. Så i sidste ende var det en god ting, da det gav hende noget tid.«

Chelsea Fidanzato var nemlig på Rigshospitalet længe nok til at modtage de gode nyheder fra integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Han fortalte onsdag i Folketinget, at ægtefæller igen må rejse ind i Danmark.

Derfor endte det, der lignede et mareridt for Mathias Jensen og Chelsea Fidanzato, godt alligevel. Det skriver Mathias Jensen onsdag i en sms:

'Politiet har lige været her. Det er så vildt! Vores tragedie endte godt. Vi er sammen nu.'

Mathias Jensen og Chelsea Fidanzato blev genforenet ondag. Foto: Privatfoto. Vis mere Mathias Jensen og Chelsea Fidanzato blev genforenet ondag. Foto: Privatfoto.

Selvom den danske ambassade i USA har givet grønt lys til parret, så mener Københavns Politi, at de gjorde det rigtige.

'Kvinden blev i går afvist efter de gældende retningslinjer. Da hun fik et ildebefindende, blev hun imidlertid overført til Rigshospitalet,' skriver de onsdag i en mail til B.T. og fortsætter:

'Nye retningslinjer modtaget i dag betyder imidlertid, at kvindens sag omgøres, og at hun nu får godkendt indrejse.'

Grænsepolitiet fik lov at høre samtalen, hvor den danske ambassade i USA godkender rejsen til Danmark, men det ændrede ikke på deres beslutning.

Chelsea Fidanzato er 30 uger henne i graviditeten. Vis mere Chelsea Fidanzato er 30 uger henne i graviditeten.

Mathias Jensen siger afsluttende, at han synes, at Rigshospitalet skal have stor ros:

»Grænsepolitiet forstod ikke, at jeg ikke ville se mit første barn blive født, hvis de afviste min kone. Rigshospitalet var meget søde og udsatte hendes undersøgelse, så vi måske kunne løse problemet, og det lykkedes. De skal have stor tak.«

Politiet havde fulgt Chelsea Fidanzato helt ind på stuen, inden personalet sendte dem ud, fordi de ikke måtte være der.

Ægteparret skal flytte sammen i Gørløse i Danmark.