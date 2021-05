»Jeg tænkte bare 'dét der kollapser'.«

21-årige Mathias Jensen slog hurtigt alarm, da han tirsdag formiddag opdagede, at hans vægge på Østergade 57 i det centrale Esbjerg slog revner.

Det startede ellers som en stille og rolig morgen, hvor Mathias Jensen spillede computer, men fra et øjeblik til det næste ændrede det sig fuldkommen.

»Pludselig ser jeg bare kæmpe revner i væggen, og det hele begynder at danse. Så jeg løber ned på gaden og kigger, hvor jeg hurtigt ser, at en del af bygningen simpelthen er faldet sammen,« fortæller han.

Mathias Jensen.

Mathias Jensen ved, at der er andre beboere i bygningen på daværende tidspunkt, og tøver derfor ikke et sekund med at løbe ind og råbe til de andre i bygningen, at de skal se at komme ud.

»Det hele gik så stærkt, men det eneste, jeg tænkte på, var at få de andre beboere ud hurtigst muligt. Jeg er stadig fuldstændig i chok, og jeg har heller ikke fået sovet i nat.«

Da indsatsleder Lenni Schmidt fra Sydvestjysk Brandvæsen ankom til stedet, havde Mathias Jensen fået de fleste beboere ud af ejendommen, og kort før klokken 22 tirsdag aften meddelte Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at hele gavlen dels var faldet og pillet ned.

Ligeledes meddeler de, er der ikke var nogen tilskadekomne efter nedstyrtningen.

Sådan så gavlen ud efter nedstyrtningen.

»Det kunne være gået grueligt galt, hvis det for eksempel var sket i nat,« siger indsatsleder Lenni Schmidt til TV Syd om sammenstyrtningen, der skete ved 11-tiden.

Mathias Jensen og de andre beboere får ikke lov til at komme hjem foreløbig. Bygningen er nemlig spærret af på ukendt tid.

Beboerne har derfor fået bevilget et hotelværelse for én nat, fortæller Mathias Jensen.

»Jeg er teknisk set hjemløs lige nu, men jeg skal ud og kigge på en lejlighed senere, og så må vi se, hvad der skal ske derfra,« siger han.