Ifølge Cepos kan de, der læser til aktuar, i gennemsnit se frem til en årsindkomst på over en million kroner.

Uddannelser inden for især matematisk tankegang og naturvidenskab er med i toppen over videregående uddannelser, som typisk giver den højeste indkomst.

Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos.

I beregningerne er der medregnet lønindkomst, indkomst fra selvstændig virksomhed, aktieindkomst og renteindtægter samt overførselsindkomster som dagpenge og børnecheck.

Listen over indkomster toppes af aktuar-uddannelsen, som er uddannelsen for dem, der læser forsikringsmatematik. For dem er den gennemsnitlige indkomst på 1.383.000 kroner om året.

På andenpladsen kommer de revisorer, der har taget en kandidatgrad. For dem er den gennemsnitlige indkomst på 1.106.000 kroner om året.

Og på tredjepladsen finder man matematik-økonomerne, der i gennemsnit har en indkomst på 1.103.000 kroner om året.

Mere kendte uddannelser som medicin og jura har henholdsvis en 7. og en 10. plads ifølge Cepos' beregninger.

Ifølge Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, er der langt flere kvinder end mænd, som vælger uddannelser, der giver en gennemsnitligt lavere løn.

- Vores opgørelse viser, at kvinderne er underrepræsenterede i top 20 og omvendt overrepræsenterede i bund 20.

- Der har været en tendens til, at kvinder i større omfang end mændene vælger uddannelser, der giver job med lave lønninger, siger cheføkonomen.

Han forventer, at det kommer til at ændre sig i fremtiden, fordi kønsrollerne er under forandring.

- Og pigerne får desuden højere karakterer i gymnasiet end drengene.

- Det tror jeg pigerne vil udnytte fremadrettet, siger Mads Lundby Hansen.

Mandag kunne Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyse, at rekordmange er blevet optaget på en videregående uddannelse i år.

I alt 69.526 ansøgere er blevet optaget på et studie.

/ritzau/