Smittetallene i Danmark har været fornuftige de seneste mange dage, hvor positivprocenten har svinget fra 0,55 og helt ned til 0,22.

På blandt andet den baggrund er der et politisk flertal for at genåbne en større del af landet end hidtil.

Onsdag morgen meldte SF-formand Pia Olsen Dyhr, at partiet ønsker at sende alle skoleelever tilbage i skole, mens de små butikker ligeledes skal have lov til at åbne igen.

»Vi vil gerne åbne Danmark en lille smule mere op, som foråret kommer tilbage,« lød det helt præcist fra den 49-årige formand.

Formanden for SF, Pia Olsen Dyhr.

Det er dog ikke en god idé, hvis du spørger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. Han mener, at danskerne skal slå koldt vand i blodet.

»Hvis der bliver genåbnet yderligere, vil vi helt bestemt se en vækst i tallene. Og så skal vi begynde at diskutere, hvor stor en epidemi vi vil acceptere,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Hvis tingene er, som de er lige nu, kan vi have mellem 1.000 og 2.000 smittede om dagen i midten af april, fordi den britiske mutation både er i spil og i vækst. Og hvis vi samtidig sender flere elever tilbage i skole, så bliver tallet endnu større. Det siger sig selv.«

Sundhedsminister Magnus Heunicke har sagt på diverse pressemøder, at mutationen vil dominere de kommende uger. Hvorfor har han ikke nævnt marts og april?

»Han har bare ikke set længere frem i første omgang. Tallene er i bund lige nu, men i løbet af en uge eller to vil de stige med 20 til 30 procent om ugen, og sådan vil det blive ved, indtil vi nærmer os april.«

Viggo Andreasen tilføjer, at der måske kan blive plads til at sende afgangseleverne i skole hver anden dag. En yderligere genåbning af samfundet vil han ikke anbefale på nuværende tidspunkt.

Og der er desværre flere nedslående meldinger fra den matematiske lektor i epidemiologi. Danskerne kan nemlig komme til at vente længe, før en øl kan nydes andre steder end i privaten.

»Jeg tror, vi skal forbi 15. april, og vi skal have mange flere vaccineret, før en fadbamse kan nydes på hjørnet. Vi ved ikke helt hvorfor, men vi så sidste år, at virussen lever dårligere efter 15. april, hvor smitten ikke kun faldt i Danmark, men i stort set hele verden.«

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen.

Meldingen fra SF flugter med den kurs, som Jakob Ellemann-Jensen har talt for i noget tid. Formanden for Venstre skrev onsdag morgen på Facebook, at Danmark skal finde en mellemvej.

'Det kan ikke være et spørgsmål mellem fuld genåbning og total nedlukning. Det må være muligt at finde en vej mellem de to yderpunkter,' skriver han eksempelvis i opslaget.

I kølvandet på udmeldingen fra SF og Venstre har Magnus Heunicke udtalt, at han håber på det samme som resten af Danmark, når vi kommer nogle uger frem.

»Jeg håber ligesom alle andre, at der bliver plads til en yderligere genåbning 1. marts,« siger sundhedsministeren til Ritzau og siger yderligere, at regeringens eksperter regner på mulige konsekvenser.