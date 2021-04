Det er ikke kun naturlægemidlet Husk, som Matas fredag har valgt at fjerne fra hylderne, efter at produkterne fra virksomheden Orkla Care er kommet under mistanke for at kostet tre danskere livet i et alvorligt salmonellaudbrud.

Den store landsdækkende kæde har også valgt at fjerne egne produkter, der indeholder de særlige loppefrøskaller.

Det oplyser Matas til B.T.

»Vores eget stribeprodukt kommer ikke fra Orkla, men en anden producent. Vi har alligevel ud fra et forsigtighedsprincip valgt at stoppe salget af disse produkter også – både online og i butikkerne – samtidig med vi stoppede salget af Husk helt,« lyder det i et skriftligt svar fra kommunikationschef Klaus Fridorf:

»Selvom vi ikke har grund til at tro, der er problemer her også, genoptager vi ikke salget af vores egne loppefrøskaller, før vi får undersøgt sagen til bunds gennem analyser og dermed har 100 procents vished om, at det ikke er et generelt problem.«

Det var torsdag, at Statens Serum Institut kunne meddele, at tre danskere er døde af salmonella efter at have spist produktet Husk Psyllium-frøskaller fra Orkla Care. I alt 33 personer i alderen 2 til 92 år har været syge i forbindelse med det pågældende salmonellaudbrud, hvoraf 19 har været indlagt.

Statens Serum Institut har fundet spor af salmonella i Husk Psyllium-frøskaller hos flere af de syge danskere.

B.T. har på baggrund af sagen været i kontakt med flere danske firmaer, der laver produkter med de såkaldte loppefrøskaller, der i stor udstrækning importeres fra Indien.

Hos Bidane-Pharma, der blandt andet står bag frøskalleproduktet Sylliflor, har man tjekket sine produkter igennem endnu en gang.

»Det er dybt bekymrende, og det er forfærdeligt, at det kan ske, så selvfølgelig har vi kigget vores sager igennem én gang til, men vi er blevet enige om, at der ikke er baggrund for at kalde vores produkt tilbage,« siger direktør Gunner Jakobsen:

»Jeg er blevet ringet op af apoteker og lignende her til morgen, og jeg har sagt det samme til dem: Vi kan ikke finde en fejl hos os. Vi føler os på ret sikker grund her.«

Bidane-Pharma-direktøren understreger videre, at Sylliflor i produktionen udsættes for en varmebehandling, der ville dræbe enhver form for salmonella, hvis den skulle eksistere. Men på fabrikken har man ingen spor fundet af bakterien.

»Og generelt har vi et lukket system. Vi har haft en fast leverandør af loppefrøskaller i 25 år, og han sender forseglede containere op til os. Herefter sker alt på vores egen fabrik, hvor vi kan ikke finde baggrund for noget i den retning, der er sket.«

Hos Midsona, der blandt andet producerer Urtekrams loppefrøskaller, lyder det:

»Vi kommer ikke til at trække produkter retur på baggrund af sagen. Det gør vi ikke, fordi vi afkræver analyseresultater fra alle vores leverandører af denne type råvarer. Vi har godkendte analyseresultater på alle de råvarer, vi har på lager og dermed også på de varer, som står ude i butikkerne,« siger direktør Kim Sørensen:

»Ydermere er vores produkter ikke at ligestille med de berørte råvarer, vores er blandt andet økologiske og ikke konventionelle. På baggrund af dette fortsætter vi vores salg af produkterne.«

B.T. har også været i kontakt med Mads Bødtcher-Hansen, der er direktør hos Natupharma, der under navnet Fitness-Pharma har et loppefrøskalleprodukt. Han ønsker ikke at medvirke i artiklen.

B.T. har fredag spurgt Orkla Care, om man er kommet nærmere en forklaring på, hvordan der er kommet salmonella i deres Husk-produkter. Uden svar.

Torsdag lød det, at man har 'igangsat en nøje gennemgang af processen fra råvareforsyningen til færdigt produkt', efter at virksomheden også selv fandt et tilfælde af salmonella i et parti af kapslerne Husk Psyllium-frøskaller.