Efter fejlagtigt at have solgt parfumer til en flad tyver til 2.800 kunder har Matas nu beklaget fejlen på deres webshop og annulleret de mange kunders ordrer.

Men om Matas er i deres fulde ret til det, er der ikke et entydigt svar på. Det kommer an på den enkelte kundes intention og viden om fejlen, fortæller vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe:

»Når vi kigger på de sager, diskuterer man, om kunden vidste, det var en fejl – altså var det indlysende, at det var en fejl? Hvis det er tilfældet, har butikken ret til at annullere ordren.«

»Hvis det ikke er indlysende, så har kunderne faktisk krav på deres varer,« fortæller Vagn Jelsøe, der til daglig også sidder i Forbrugerklagenævnet og tager sig af sager som netop denne.

Denne mail er blevet sendt til alle knap 2.800 danskere, som lørdag morgen købte parfumer til 20 kr. Vis mere Denne mail er blevet sendt til alle knap 2.800 danskere, som lørdag morgen købte parfumer til 20 kr.

Og han mener, at denne sag er svær at vurdere på stående fod. Det kommer nemlig også an på, hvad parfumen normalt har kostet – altså hvor meget besparelsen har været på.

»Hvis det var en Rolls-Royce, der var sat til salg for 20 kr., ville man vide, det var en fejl. Men med en parfume kan det være svært at vide,« siger han.

Derudover fortæller vicedirektøren, at man i praksis, hvis kunderne klager til Forbrugerklagenævnet, vil gå ind og kigge på hver enkelt sag og vurdere, hvorvidt kunden har handlet i god eller ond tro.

»Man kigger på køberne – om det er en person, der har forstand på det her område og bevidst har handlet på fejlen. Har de købt 100 parfumer, så er der nok en bagtanke. Altså, har man købt mange eksemplarer af varen, ville det tale imod kundens sag,« siger Vagn Jelsøe.

Det var bl.a. denne 50-ml Biotherm-duft, som lørdag morgen kunne købes for bare 20 kr. Foto: Screenshot Vis mere Det var bl.a. denne 50-ml Biotherm-duft, som lørdag morgen kunne købes for bare 20 kr. Foto: Screenshot

B.T. talte lørdag med flere kunder, der benyttede sig af det opsigtsvækkende tilbud. En af dem var Natasja Bay Petersen fra Næstved, der havde købt to parfumer. Hun betalte 40 kr. for de to parfumer, der normalt havde kostet 1.500 kr. tilsammen.

»Jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg havde glædet mig til at få mine parfumer til den gode pris,« siger Natasja Bay Petersen, der ikke tænkte, at det var en fejl, men blot et enormt godt tilbud.

»Jeg blev ved med at reloade siden, fordi jeg ville være sikker på, der ikke var noget galt,« fortæller Natasja Bay Petersen, der ikke har ikke tænkt sig at klage, da hun synes, det er for besværligt.

Det er altså ikke alle, der med fuldt overlæg udnytter, når firmaer begår fejl og sætter prisen for lavt. Vicedirektøren fra Forbrugerrådet Tænk fortæller, at mange faktisk handler i god tro.

»Mange mennesker har i praksis oplevet de her vanvittige tilbud, som er rigtige. Det er ikke altid indlysende for en forbruger, at noget, der er prissat vanvittig lavt, også er en fejl,« fortæller Vagn Jelsøe.

En anden Matas-kunde, der også er ærgerlig over ikke at få sine parfumer til den billige pris, er Mette Høy fra Skjern. Hun havde købt 40 parfumer til 800 kr. og dermed sparet hele 12.000 kr.

Og derfor ærgrer hun sig over Matas’ meddelelse om, at de ikke sender varerne ud til kunderne:

»Det er øv, men det er der ikke noget at gøre ved. Hvis man er heldig, så er man heldig.«

B.T. har forsøgt at få et tal på, hvor mange penge de 2.800 kunder har brugt for, men det ønsker Matas ikke at oplyse.