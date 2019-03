Master Fatman, med det borgerlige navn Morten Lindberg, er gået bort til stor sorg for både familie og venner.

En af de venner, som havde kendt den elskede radiovært, DJ og tv-kendis i lang tid, er musikeren Claes Antonsen.

Han er hårdt ramt af den kun 53-årige Morten Lindbergs død.

Han sidder i øvelokalet og fortæller, hvor hårdt sorgen har ramt ham og resten af medlemmerne fra orkesteret The Antonelli Orchestra, som Morten Lindberg ofte gæstede.

»Jeg har kendt ‘Tykke’ i over 30 år. Han var det syvende medlem af Antonelli, og han var en del af os. Hvis man havde det svært, så talte man med ham, og så var han der for en. Jeg kan slet ikke forstå, at han er væk,« siger Claes Antonsen, kapelmester og trommeslager i orkesteret The Antonelli Orchestra.

Han var alt det, folk troede

Han fik beskeden klokken syv tirsdag morgen.

Det ramte ham hårdt, for ‘Tykke’ havde været med til de fleste af de store begivenheder i Claes Antonsens liv, og han havde altid været der, når Claes Antonsen havde brug for ham.

»Han var med, da alle mine børn blev døbt og konfirmeret, og han var der til min 50-års fødselsdag. Man kunne ringe til ham klokken fire om natten, og så tog han telefonen og snakkede med dig,« siger Claes Antonsen tydeligt berørt.

Claes Antonsen var med i Morten Lindbergs band Master Fatman and his Freedom Fighters, og har kendt ham i over 30 år. Foto: Bjarke Bo Olsen Vis mere Claes Antonsen var med i Morten Lindbergs band Master Fatman and his Freedom Fighters, og har kendt ham i over 30 år. Foto: Bjarke Bo Olsen

Han forklarer, at hans gode ven Morten var lige præcis alt det, som han altid viste. Han var det ikon, som folk så, og sådan var han altid.

Han lavede ofte sjov med folk, men man kunne aldrig tage ham med bukserne nede, fordi han aldrig lavede sjov med noget, han ikke kunne stå inde for.

»Han så så meget godhed og kærlighed i andre, og al den kærlighed han viste, sådan var han også privat. Det var jo ham, der opfandt udtrykket ‘giv mig en krammer’,« siger Claes Antonsen og griner.

Det kom som et chok

Sidste gang de to gamle venner så hinanden var lige inden, Morten Lindberg tog af sted til Afrika, og sidste gang Claes Antonsen hørte fra sin nu afdøde ven var i torsdags.

‘Tyk-mester kærlighed’.

Det var den besked, Claes Antonsen modtog som den sidste, inden han aldrig skulle tale med sin ven igen.

»Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Vi bliver nødt til at sætte os sammen og finde ud af noget,« siger han og forklarer, at bandet skal mødes senere i dag.

»Vi bliver nødt til at finde sammen, så vi kan finde ud af, hvad vi skal gøre for at passe på Mortens familie. Det er så tragisk«.

Master Fatman deltager i "Knæk Cancer" på TV2. Foto: Simon Skipper Vis mere Master Fatman deltager i "Knæk Cancer" på TV2. Foto: Simon Skipper

Dødsfaldet kommer som et chok for alle, især fordi flere af vennerne havde snakket med ham i går, mandag, hvor han havde det fint og var i godt humør og også virkede til at være ved godt helbred.

Master Fatmans død blev bekræftet tirsdag formiddag af hans manager Stig Hansen fra Tajmer Booking og Management, som fortalte, at han var afgået ved døden natten til tirdag.

Han efterlader sig konen Herminia Mabunda, og deres fire børn Sol, Vinicius og de halvandet år gamle tvillinger Heaven og River.

Derudover har han den voksne søn Wilhelm fra et tidligere forhold.