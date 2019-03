Den nu afdøde Morten Lindberg, som de fleste nok kender bedst under navnet 'Master Fatman,' var få dage før sin død gået i gang med at planlægge en støttekoncert.

»Morten ringede ind til os, fordi han gerne ville lave en støttekoncert for ofrene for oversvømmelsen i Mozambique,« siger generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl.

Det er ikke mere end en lille uge siden, at Anders Ladekarl talte med den afdøde radiovært, DJ og tv-personlighed, der døde kun 53 år gammel natten til tirsdag.

Da var der ingen tegn på, at han ville dø kun få dage efter.

Master Fatman, sidder ved telefonen til 'Knæk Cancer'-show på TV2 i 2015. Foto: Simon Skipper Vis mere Master Fatman, sidder ved telefonen til 'Knæk Cancer'-show på TV2 i 2015. Foto: Simon Skipper

»Han er jo en ung mand. Jeg troede ikke på det, da jeg hørte det,« siger en nedtrykt Anders Ladekarl.

Det er endnu ikke kendt, hvad Morten Lindbergs pludselige død skyldes.

Der bliver tomt i Røde Kors

Når B.T. beder generalsekretæren sætte nogle ord på, hvordan Morten Lindberg huskes bedst i velgørenhedsorginationen Røde Kors, svarer han:

»Generøsitet, varme, engagement og en lyst til at gøre en forskel«.

Generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl. Foto: Peter Sørensen / Frit Vis mere Generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl. Foto: Peter Sørensen / Frit

De seneste ti år har Morten Lindberg støttet Røde Kors, og det har haft stor betydning for organisationen. Anders Ladekarl tror, der vil blive meget tomt uden Morten Lindberg og hans engagement.

»Han har stået op, hver gang vi har haft brug for det,« siger han til B.T.

Usikkert om koncert bliver til noget

Om støttekoncerten bliver til noget, nu hvor Morten Lindberg ikke er her mere, kan han ikke svare på.

»Det var jo Morten, der stod for det. Jeg ved ikke, hvem han har talt med, eller hvor langt han er i processen.«

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Morten Lindberg skulle have været forbi Røde Kors for at tale om projektet i denne uge.

Oversvømmelserne i Mozambique skyldes, at cyklonen Idai ramte landet for cirka en uge siden med vindstød på op mod 170 kilometer i timen.

Den fortsatte ind over Zimbabwe og Malawi.

Det har betydet store oversvømmelser i Mozambique, der ligger ud til kysten. Mandag var dødstallet 761.