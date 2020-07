Når Pariyathida Budkan møder ind på sit arbejde på en massageklinik, er det for at give, ja, massager.

Mange misforstår dog, hvilke ydelser, Pariyathida Budkan tilbyder på klinikken, og nu truer hun med at offentliggøre navnene på de kunder, der beder om at få en såkaldt 'happy ending'.

»Der er flere, der beder om at få en 'happy ending' (seksuelt klimaks i slutningen af en massage, red.). En person spurgte, om jeg ville massere hans skridt med olie. Da jeg sagde, at det ikke er noget, jeg gør, svarede han: »Jamen, jeg har jo fået det et andet sted,« siger Pariyathida Budkan til norske TV 2 og fortsætter:

»Så smed jeg ham ud.«

Pariyathida Budkan har også oplevet, at en mandlig kunde havde klædt sig helt af, selvom hun havde bedt ham beholde sine underbukser på.

Er du massør, og har du oplevet, at kunder efterspørger 'happy ending', så skriv til saln@bt.dk.

Allerede i februar råbte massøren højt om problemet på sin Facebook. Dr skrev hun, at hun kontakter politiet, hvis en kunde beder om den ekstra, seksuelle ydelse.

Det var dog ikke nok, og nu tager Pariyathida Budkan derfor skeen i den anden hånd.

»Jeg kommer til at offentliggøre navnene på alle, der beder om seksuelle ydelser på min facebookprofil. Jeg tror, at det kan hjælpe,« lyder det fra den frustrerede massør.

Pariyathida Budkan siger, at grunden til, at hendes kunder forventer den noget særlige afslutning på massagerne er, at der er let adgang til netop 'happy endings' på massageklinikker i Thailand.

Ligeledes kender hun personligt til andre klinikker i Norge, som specifikt tilbyder 'happy endings', og det kan også medvirke til, at kunder tror, at tilbuddet gælder i alle massageklinikker.

Ifølge Kjetil Prestesæter, som er formand for Norsk Maasageforening, hænder det også, at personer, der sælger seksuelle ydelser, bruger titlen massør som dæknavn, hvilket er skadeligt for branchen, mener han.