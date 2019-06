Da himlen onsdag aften åbnede sig over Lasse Mortensen, kunne han ikke lade være med at lade en tåre falde.

Ikke fordi, den massive mængde regn endte med at koste ham flere hundrede tusinder i omsætning. Men fordi, at det lagde en dæmper på glæden for de mange mennesker med udviklingshandicap, der var taget til Sølund Musik-Festival ved Skanderborg.

»Jeg bliver jo ked af det. Jeg kan godt stå ovre på marken og græde. Jeg græder sgu, og det er godt, man kan det, for så får man renset sin sjæl. Men det er ikke over pengene. Skide være med det, dem skal jeg nok finde igen,« forklarer Lasse Mortensen, der er chef for festivalen, og fortsætter:

»Men prøv at tænk på alle dem, der er mødt op her. At de skal sidde i kørestole med regnslag over sig og sidde og kigge der, mens det står ned i stænger. Hold nu kæft, hvor er det trist. Det er det værste.«

Det havde holdt tørt det meste af dagen, men onsdag aften omkring klokken 20:30 ville vejrguderne det tilsyneladende anderledes og sendte store regndråber ned over Sølund Musik-Festival, der er verdens største musikfestival for mennesker med udviklingshandicap.

»Så skal jeg satanedeme love dig for, at der kom vand. Han lukkede op for hanen,« forklarer festivalchefen.

Vandmasserne fortsatte med at male omgivelserne drivvåde i omkring en times tid frem til 21:45, hvor uvejret dryppede af.

Selv skyder Lasse Mortensen på, at der faldt mellem 20 og 25 millimeter.

Folkene bag festivalen, der hvert år bliver gæstet af omkring 20.000 personer med udviklingshandicap samt ledsagere, havde ellers forberedt sig på, at der kunne komme regn. De havde masser af flis på lager, og de havde lagt ekstra køreplader ud til kørestolsbrugerne.

»Så organisationen var spændt op til lir,« forklarer Lasse Mortensen og tilføjer:

»Men altså, det nyttede ikke engang med flis, fordi der stod klart vand, så det flød bare oven på. Det var ligesom om, at græsplænen var lagt ud med stort flydebeton. Sådan så det ud på et tidspunkt.«

Selvom organisationen havde gjort, hvad den kunne for at sikre sig - også økonomisk - så kan uvejret alligevel mærkes på bundlinjen.

Kan mærkes på omsætningen

På omsætningstallene kan Lasse Mortensen se, at man indtil videre har omsat for omkring 200.000 mindre end sidste år.

Og det skyldes uvejret.

»Så køber folk ikke lige så meget. De sidder og pakker sig ind under regnslag og parasoller, og de står som sild i en tønde ved alle barer, der har udhæng. Men det betyder, at der ikke bliver solgt noget. Der stod fuldstændig stille,« forklarer festivalchefen.

Det kan særligt mærkes, fordi uvejret ramte lige midt i 'prime time'.

»Det er det allerbedste tidspunkt på hele dagen mellem 20:30 og 21:30. Det er fucking ærgerligt. Havde det bare været mellem 23:30 og 00:30, så havde det været lige meget. Men det her. Det var ikke lige meget,« siger han og fortsætter:

»Så vi ved godt, hvad vi skal bruge efteråret på.«

Til næste år har festivalen jubilæum og håbet er, at man kan stable en endnu bedre festival på benene med masser af underholdning og tiltag.

»Og det skulle det her helst ikke gå ud over. Så vi skal ud at se, om vi kan kradse nogle penge ind.«

Torsdag formiddag så det hele dog lysere ud igen. Også festivalpladsen, som stort set var blevet tør.

»Stemningen er god, der er øl i hanerne, og solen er oppe. Folk har taget det godt. Det er os, der er kede af det på deres vegne,« forklarer Lasse Mortensen.

Han fortæller, at han på det tidspunkt kun havde én ting, der var galt:

»Det er, at jeg ikke har nogle sko at tage på,« siger han og griner:

»Så nu går jeg i et par badetøfler og venter på, at der kommer én forbi med nogle sko og strømper, så jeg kan holde varmen.«