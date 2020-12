Interessen for at komme ind i Bilka og handle dagen før nytårsaften er enorm, og det reagerer Salling Group, der driver butikskæden, nu på.

For at undgå for mange mennesker samlet har man nu valgt at lukke for indgangene og i stedet guide kunderne ind i etaper af sundhedsmæssige årsager.

Det oplyser pressevagten hos Salling Group, Kasper Reggelsen, til B.T.

»Det er en rigtig stor dag. Måske den største på året, og vi har derfor forberedt os på, at vi ville få rigtig mange kunder,« siger han og fortsætter:

Kø ved Bilka i Sønderborg. Foto: Byrd / Robert Alexander Melsen Vis mere Kø ved Bilka i Sønderborg. Foto: Byrd / Robert Alexander Melsen

»Vi vil gerne have, at der skal være god plads til alle, så det ikke bliver for crowded. Derfor er der noget kø, og køerne bliver jo også ekstra lange i disse tider, hvor man skal stå på afstand for ikke at ånde folk i nakken.«

B.T. har modtaget billeder fra køer ved Bilka i Fields i København samt Bilka i Sønderborg.

Kasper Reggelsen oplyser desuden, at tilfældet formentlig er det samme i flere Bilka-butikker landet over.

»Vi har et maks. antal af kunder i butikker, hvilket vi har nøje øje på. Og det prøver vi at håndtere, inden vi når maks. Der er ekstra opsynspersonale til stede, og der er også vagter ved indgange. Vi har estimeret, at det var noget, vi skulle have behov for.«

Har du oplevet store køer i butikker 30. december? I så fald hører vi gerne fra dig. Tip redaktionen på mail seds@bt.dk.

»Og generelt oplever vi, at folk er tålmodige og har forståelse for, at mange gerne vil handle i dag.«

Også Coop melder lige nu om store køer, skriver TV 2.

Hvis du vil forsøge og undgå færre mennesker, bedes du holde øje med klokkeslættet, siger Kasper Reggelsen.

»Det anbefales, at man handler i ydertimerne, hvis man vil ind med færre kunder. Tidlig morgen eller sen aften vil være en anbefaling herfra.«