Alt for mange personer, der på nettet udbyder tjenester som børnepasning, rengøring, havearbejde til privatpersoner, snyder med skat og moms.

Siden 2020 har Skattestyrelsen lavet knap 4.700 kontroller af personer, der arbejder på den måde, og der er fundet fejl i 95 procent af kontrollerne.

Det skriver Skatteministeriet i en ny pressemeddelelse.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) mener, at der er brug for at stramme op for kontrollen.

»Resultaterne viser helt tydeligt, at der er brug for at kontrollere indtægterne fra de digitale arbejdsplatforme. Der er simpelthen alt for mange, der ikke følger reglerne,« siger skatteministeren i pressemeddelelsen.

Den udvidede kontrol har pr. dags dato resulteret i ekstra skatteopkrævninger på mere end 90 millioner kroner.

Ved indgangen af 2023 blev det indført, at virksomhederne, der står bag de digitale platforme, hvor man kan udbyde sine ydelser, fremadrettet er forpligtigede til at indberette oplysninger til Skattestyrelsen om indtjening, så det er lettere at kontrollere, om skat og moms bliver betalt korrekt.

»Jeg er optaget af, at alle danskere betaler den skat, de skal, uanset om de får betaling fra en arbejdsgiver eller en digital platform,« siger Jeppe Bruus i meddelelsen.