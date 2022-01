De bliver ignoreret, de bliver udelukket fra fællesskabet, der bliver vendt øjne ad dem til møder, og de bliver bagtalt. Med andre ord bliver de udsat for massiv mobning.

Hverdagen for to ansatte i Tingløkkeskolens SFO er ikke for sarte sjæle.

Faktisk har problemerne på den odenseanske skole stået på de seneste tre år, og det har nu fået Arbejdstilsynet til at reagere.

Tilsynet har vurderet, at de ansatte i Tingløkkeskolens SFO er udsat for både en sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig risiko på baggrund af den mobning, der altså foregår internt i personalegruppen.

Arbejdstilsynet har derfor givet skolen et påbud om at løse udfordringen. Mere om det påbud senere.

For dykker man ned i rapporten fra Arbejdstilsynet står det klart, at kulturen i SFO'ens medarbejdergruppe er langt fra sund.

Som nævnt beskrives det for det første, at særligt to medarbejdere bliver ignoreret af de andre ansatte.

»Blandt andet bliver der ikke hilst på dem eller talt til dem. Ofte heller ikke hvis de henvender sig direkte. I stedet kigges der ned i bordet,« står der i Arbejdstilsynets rapport.

I rapporten står det desuden beskrevet, at de to medarbejdere udelukkes fra det kollegiale fællesskab i en sådan grad, at de nu har valgt at undgå personalerummet i deres pauser.

Desuden oplever flere vidner, at der tales om de to medarbejdere bag deres ryg.

I tre år har de ansatte i Tingløkkeskolen SFO haft massive problemer med mobning. Og det drejer sig ikke om elever, der mobber andre elever. Nej i dette tilfælde er det de ansatte, der mobber andre ansatte. Foto: Google Streetview. Vis mere I tre år har de ansatte i Tingløkkeskolen SFO haft massive problemer med mobning. Og det drejer sig ikke om elever, der mobber andre elever. Nej i dette tilfælde er det de ansatte, der mobber andre ansatte. Foto: Google Streetview.

En medarbejder fortæller derudover, at vedkommende var nødt til at sygemelde sig i to dage efter at have bevidnet mobning i personalegruppen. Det givne medarbejder var simpelthen så påvirket af mobbeepisoden, at vedkommende ikke kunne passe sit arbejde.

Der står også, at flere frygter at blive udsat for samme type mobning. At det er svært at vide, hvem man kan stole på. At det generelt er ubehageligt, og at flere har overvejet at sige op.

Annette Jørgensen, der er skoleleder på Tingløkkeskolen, fortæller, at man fra ledelsens side først og fremmest er rigtig ked af hele situationen.

»Jeg er selvfølgelig som leder rigtig ked af, at der er nogle medarbejdere, der ikke er glade for at gå på arbejde,« siger Annette Jørgensen til B.T. og tilføjer:

»Jeg så allerhelst, at det slet ikke var sådan.«

Arbejdstilsynet lægger i rapporten vægt på, at ledelsen ad flere omgange de seneste tre år har forsøgt at komme problemet til livs – men indtil nu uden effekt. I rapporten står der:

»Den lange række af møder har ikke stoppet handlingerne, og nogle af møderne har ligefrem pustet til flammen.«

Hvilke tiltag har I konkret sat i værk for at komme problemet til livs?

»Først og fremmest er de her handlinger ikke noget, der finder sted, når ledelsen er til stede. Med det sagt, så vidste vi godt, at det fandt sted, og vi har også håndteret det ad flere omgange. Det er noget, vi i ledelsen tager dybt alvorligt,« siger Annette Jørgensen og uddyber:

»Men meget af det her drejer sig om personalesager, og derfor kan jeg ikke gå mere i dybden med, hvad vi har sat i værk for at løse problemet. Jeg kan ikke udtale mig om så specifikke personalesager.«

​Man kan i rapporten læse, at mobningen har stået på i tre år, og nu har tilsynet så givet jer tre muligheder for at komme problemet til livs. Kan man så sige, at I har gjort nok indtil nu?

»Arbejdstilsynet har nogle helt andre muligheder for at afdække problemstillinger som denne. Jeg ser slet ikke Arbejdstilsynet som politibetjenten, der kommer og peger fingre. Jeg ser det som en stor hjælp i en situation, vi selv har forsøgt at løse indtil videre uden held.«

Skolen har nu valgt at hyre en ekstern rådgiver, som begynder sit arbejde i det nye år.

»Det skal jo gerne gøre situationen bedre, og det er både mit håb og min forventning, at det nok skal lykkes. Men det er selvfølgelig stadig alt for tidligt at sige, om den eksterne rådgiver så også har haft den ønskede effekt,« afslutter Annette Jørgensen.

Paradoksalt nok er problemerne på lærerværelset – heldigvis – ikke til at spore hos børnene på Tingløkkeskolen. Faktisk viser en trivselsundersøgelse, at eleverne på Tingløkkeskolen trives bedre end eleverne på de øvrige skoler i Odense.