»Kriminalforsorgen har et enormt behov for flere betjente.«

Sådan lyder ordene fra Ina Eliasen, der er direktør i kriminalforsorgen, om den nuværende situation.

»Nu fordobler vi antallet af uddannelsescentre, så mulighederne for at uddanne sig til fængselsbetjent, transportbetjent eller værkmester forbedres,« siger hun.

Derfor har kriminalforsorgen valgt at åbne to nye uddannelsescentre i Odense og Nykøbing Falster.

I Odense bliver det en såkaldt 'pop-up-skole', der vil optage ét hold fængselsbetjentelever, hvorefter den rykker til et nyt sted i Danmark.

»Med de nye placeringer kommer vores uddannelsestilbud tættere på nye, potentielle fængselsbetjentelever.«

»Og med 'pop-up-skolerne' tager vi et helt nyt værktøj i brug, hvor vi kan rykke uddannelserne derhen, hvor der er størst rekrutteringsbehov og -potentiale,« siger Ina Eliasen.

De præcise lokationer for de to uddannelsescentre er endnu ikke endeligt afklaret, men forventes offentliggjort inden for den nærmeste fremtid.

»Jeg glæder mig meget til at byde de nye elever velkommen,« siger Ina Eliasen.

De to nye uddannelsescentre åbner 1. august 2022.

Begge skoler er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen, der blev indgået i december 2021.