Omkring 68.000 af de offentliggjorte ejendomsvurderinger skal nu ses igennem for fejl.

Det fortæller skatteminister Jeppe Bruus (S) til DR.

»Jeg har bedt Vurderingsstyrelsen kigge på de sager, hvor grundværdi er højere end ejendomsværdi,« siger han.

Meldingen kommer i kølvandet på kritikken af de foreløbige ejendomsvurderinger, som blev gjort tilgængelige tirsdag for landets boligejere.

I tiden efter har flere danskere blandt andet kunnet fortælle om uforståelige vurderinger med en grundværdi, der er højere end hele ejendomsværdien.

Nu skal fire procent af de knap 1,8 offentliggjorde ejendomsvurderinger gennemgås for fejl, skriver DR.

Det svarer til omkring 68.000 ejendomsvurderinger, hvor grundværdien er højere end den samlede vurdering.

Vurderingsstyrelsen har tidligere gjort det klart, at det ikke er muligt at klage over de foreløbige vurderinger.

Men onsdag åbnede man dog for, at man kan henvende sig til styrelsen, hvis man har fået 'en meget skæv vurdering'.

Vurderingerne, som blev tilgængelige tirsdag, er de første vurderinger i 12 år.

En ejendomsvurdering er skattemyndighedernes vurdering af, hvad en bolig er værd.