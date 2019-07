Et barn er blevet slået af en ansat og et andet råbt ind i hovedet 30 gange. En døgninstitution for anbragte børn får kritik fra flere sider.

Børnecentret ved Grenaa for anbragte børn har fået massiv kritik for ikke at indberette magtanvendelser korrekt og i tide, og for at have en manglede respekt og anerkendelse af børnene. Det skriver TV2 Østjylland.

Det sker efter beretninger om blandt andet vold. Der fik Socialtilsynet til efterfølgende at give døgninstitutionen to påbud på baggrund af følgende:

”Manglende forebyggelse af magtanvendelser og manglende anerkendelse og respekt i den pædagogiske tilgang til børnene”

Senere blev de to påbud taget af igen, da stedet fik lavet handlingsplaner for, hvordan de vil komme problemerne på institutionen til livs.

TV2 Østjylland har fået aktindsigt i tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt og forelagt den Caroline Adolphsen, som er ekspert i familie- og børneret.



- Det er meget alvorligt at få et påbud, der handler om, at man har en pædagogisk tilgang, der er så ringe, så det fører til flere magtanvendelser, som for øvrigt er ud over reglerne for magtanvendelser, som man ikke registrerer, siger Caroline Adolphsen til TV2 Østjylland.

De to påbud er kommet efter, at socialtilsynet blandt andet beskriver en episode fra et dagbogsnotat, hvor et barn bliver slået i maven, mens der i en underretning om et andet barn står, at det bliver råbt ind i hovedet 30 gange.



Episoderne er ikke blevet indberettet som en magtanvendelse, men opdaget af Socialtilsyn Midt, der efterfølgende valgte at anmelde sagen om slaget til politiet.

I Norddjurs Kommune er man klar over, at der er sket fejl. Men ifølge socialchef Hanne Nielsen, så er der blevet taget hånd om den konkrete sag, hvor et barn bliver slået.

Ifølge Socialtilsyn Midt har Børnecentret ikke indberettet magtanvendelser korrekt, og man foretager også magtanvendelser, som er ulovlige.

- Det har rigtig stor betydning, om man ledelsesmæssigt er klar over, at det er forkert, det man har gjort, og at man beskriver det sådan, og der kan vi se nogle huller, siger Ulla Bitsch Andersen, tilsynschef, Socialtilsyn Midt til TV2 Østjylland.

Den 2. juli valgte Socialtilsyn Midt at fjerne de to påbud, som Børnecentret har fået. Institutionen har udarbejdet de krævede handleplaner og en detaljeret tidsplan for at rette op på tingene.

Men Socialtilsyn Midt fører intensiveret tilsyn med stedet for at se om handleplanerne overholdes og forholdene på institutionen ændrer sig.

I andre tilsynsrapporter fra tidligere år har manglende korrekte indberetninger af magtanvendelser også været fokuspunkt. Men det er først i juni i år, at Børnecentret får de to påbud.

- Vi har været i dialog i de foregående år, hvor vi kan se, at der er nogle mangler, som de skal forbedre. Det er ikke lykkedes dem, og derfor går vi ind og siger, at så får I et påbud for det nu, siger Ulla Bitsch Andersen TV2 Østjylland.

I Norddjurs Kommune er man ikke klar over, hvor mange magtanvendelser, der ikke har været indberettet korrekt på institutionen, eller hvor mange som har været ulovlige.

- Vi kan ikke fuldt ud vide om der findes episoder, som ikke er indberettet, da medarbejderne ikke overvåges, siger Hanne Nielsen, der er socialchef i Norddjurs Kommune.

Medarbejderne på institutionen er presset. Den 20. februar i år modtog institutionen et strakspåbud af Arbejdstilsynet for at sikre, at vold, trusler om vold og krænkende handlinger forebygges og håndteres på en effektiv måde.

Socialchefen i Norddjurs Kommune forsikrer, at de tager påbuddene alvorligt, og hun har fuld tillid til ledelsen på Børnecentret.