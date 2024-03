Der var rift om pladserne, da Beredskabsforbundet på Bornholm onsdag aften holdt kursus i at være klar til en eventuel krise.

Faktisk var der så stor efterspørgsel på pladserne, at der stod 83 personer på venteliste.

Det skriver TV 2 Bornholm og DR.

Det er en blanding af flere forskellige faktorer – krigen i Ukraine, coronapandemien, udviklingen i vejret – der spiller ind på interessen for at lære at være forberedt på en krise, lyder det.

Onsdag aften var omkring 25 personer derfor til stede på brandstationen i Rønne, mens de lyttede til de to undervisere fra Beredskabsforbundet på Bornholm til foredraget 'Kriseparat – klar dig selv i tre døgn', skriver DR.

»Jeg er kommet, for jeg vil ikke tages på sengen, jeg vil gerne være forberedt, hvis en krise rammer,« siger en af deltagerne, Conny Hedegaard, til mediet.

En af de andre deltagere, Susanne Renholt Mogensen, fortæller til TV 2 Bornholm, at hun gerne vil lære at klare sig selv i en krisesituation og være forberedt, for eksempel i forhold til store vandskader eller til en snestorm som den, der ramte og lukkede øen ned i 2010.