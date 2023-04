Lyt til artiklen

En massiv eftersøgning er sat i gang, efter hunden Dirk er løbet hjemmefra.

Det er Danni Krogsbøll og Josefine Achen, der har sørget for, at store dele af Glostrup er prydet med plakater af Dirk og telefonnumre.

Hunden har været væk siden fredag, og næsten lige siden har parret sovet i deres bil.

»Vi er dybt ulykkelige. Vi vil gøre alt for at finde Dirk. Det er svært at forklare, hvor meget det betyder for os,« siger Danni Krogsbøll til B.T.

Dirk har været væk siden forrige fredag. Hans ejere ved ikke, hvad de skal gøre af sig selv, og de kæmper lige nu for at få deres hund hjem. Vis mere Dirk har været væk siden forrige fredag. Hans ejere ved ikke, hvad de skal gøre af sig selv, og de kæmper lige nu for at få deres hund hjem.

Parret har fået lavet flere hundrede løbesedler og fire store bannere i forbindelse med eftersøgningen. Derudover har de lavet Facebookgruppen 'Hjælp terrier', 2600 Glostrup, der i skrivende stund har 532 medlemmer.

Der er også ildsjæle, der har valgt at hjælpe parret. En af dem er Ulla Samsøe.

»Det er meget vigtigt, at man ringer til ejerne med det samme, hvis man ser Dirk. Man skal ikke gøre andet end at observere ham. Man må ikke nærme sig ham og slet ikke kalde på ham, for det kan skræmme ham. Derfor er det uhyre vigtigt, at det er ejerne, der snakker med ham, når han bliver fundet,« siger hun til TV2 Kosmopol.

Parrets to hunde, Dirk og Donna, var med på arbejde, da en høj lyd fik dem til at løbe væk i hver sin retning.

Donna, som er opkaldt efter Dirch Passers rolle Donna Lucia, blev hurtigt fundet igen. Men Dirk, der er opkaldt efter Dirch Passer, har været forsvunden lige siden.

Danni og Josefine har købt fire store bannere og hængt på broer i området. Vis mere Danni og Josefine har købt fire store bannere og hængt på broer i området.

Danni og Josefine har i øjeblikket telefon tændt med lyd døgnet rundt, hvor de håber på, at heldet vil tilsmile dem og give dem et tip, der kan få Dirk hjem igen.

Parret sover faktisk i deres bil, som er parkeret der, hvor Dirk sidst er set. På den måde kan de hurtigt rykke ud, når der kommer et tip på linjen.

»Vi har fået sat specielle hundefælder op, som er videoovervågede. Vi har også lavet spor af leverpostej der, hvor vi håber, han er henne.«

Sådan bor Danni og Josefine for tiden. Hunden på billedet er Dirks søster, Donna. Vis mere Sådan bor Danni og Josefine for tiden. Hunden på billedet er Dirks søster, Donna.

Og så har Danni og Josefine en bøn.

»Hvis man ser Dirk, må man endelig ikke kalde på ham eller løbe efter ham. Man skal bare tage et billede og derefter ringe til os på 28343434,« siger Josefine Achen.

Parrets store håb er nu, at de kan få en drone i luften med et termisk kamera, som kan lede efter Dirk. De har allerede haft en venlig sjæl med en drone, men han havde ikke den særlige tilladelse til at flyve med kameraet.

»Derfor håber vi virkelig, at der er en derude, som har det nødvendige værktøj og tilladelser, som gerne vil hjælpe os,« siger Danni Krogsbøll.