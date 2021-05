En sur smiley og en bøde på 60.000 kroner.

Sådan lyder dommen fra Fødevarestyrelsen til Hou Mesterslagter efter en række personer blev syge, efter at have indtaget smørrebrød fra butikken lørdag 13. marts i år.

Det skriver Horsens Folkeblad.

De første 20.000 kroner af den samlede bøde er tilgået ejerne, da en person den følgende tirsdag henvendte sig til indehaverne og fortalte om, at flere personer havde oplevet maveonde efter at have indtaget maden.

Her har salgsstedet en pligt til at underrette Fødevarestyrelsen om sygdom, hvilket ifølge Horsens Folkeblad ikke skete.

Den sidste del af den store bøde gik til butikken og dens indehavere, da de selv havde været syge med maveonde og ikke holdt lukket til mindst 48 efter de sidste symptomer var forsvundet.

Ifølge kontrolrapporten skal 19 personer være blevet syge efter at have spist smørrebrød fra Hou Mesterslagter. I alt skal man have solgt ca. 50 stykker smørrebrød til tre forskellige kunder 13. marts, lyder det i kontrolrapporten.

Her beklager man meget.

Samtidig agter man at betale bøden og genvinde den glade smiley.

»Så vidt vi har kunnet rekonstruere, var der allerede før lørdag 13. marts norovirus (roskildesyge red.) i omløb i Hou, og det har vi og vores kolleger så bragt videre til smørrebrødet, mens vi fremstillede det. I hvert fald var flere af os syge om søndagen og i den følgende uge,« siger den ene indehaver Anders Kjær Sørensen til mediet.