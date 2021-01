En helt almindelig tur i skoven i Værløse kan ende katastrofalt, hvis man er på cykel.

I hvert fald hvis man benytter sig af stierne Ryget Skov i Værløse, det har i de seneste måneder været spærret med grene, der kan være til gene for cyklister og gangbesværet ifølge 75-årige Ludolf Petersen.

»Det er en tur, jeg har gået over 50 gange sidste år, og det er et stigende problem,« fortæller Ludolf Petersen, som mener, at det er for at undgå cyklister på skovstierne.

»Jeg er en gammel mand, der skal have motion, derfor er jeg tit ude. Her de sidste par måneder, er der kommet flere grene på stierne, og det er til chikane for cyklisterne.«

Ifølge Naturstyrelsens hjemmeside er skoven en såkaldt B-skov, hvilket er en stille skov, men man må stadigvæk cykle i skoven, og der er også folk der benytter sig af det.

»Jeg rydder op efter dem, der lægger grenene der. Jeg flytter dem alle sammen, når jeg møder dem, men de kan godt være halvtunge, de grene,« fortæller Ludolf Petersen.

Men ifølge Naturstyrelsen, er det ikke et problem

»Jeg har været ude og se på det. Jeg ser ikke et problem ude i skoven. Der er lagt meget små, mindre grene henover en sti, som mange går på. Det er en ikke en sti, der bliver cyklet det store på,« siger Charlotte Mølgaard, arealkoordinator hos Naturstyrelsen til TV 2-Lorry.

Charlotte Mølgaard mener nemlig, at grenene ligger på stien i forbindelse med, at børn har leget i skoven.



Ifølge den lokale bygruppe på Facebook, mener folk, at det også kan være forhindringer sat ud i forbindelse med ridning, mens andre foreslår, at det kan være en person, der har lagt grene over særligt våde strækninger for ikke at få våde sko.



Indtil videre er ingen kommet til skade i forbindelse med de mystiske grene på stierne.