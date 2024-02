En række danske hjemmesider er i øjeblikket udsat for hackerangreb.

Og nu tager den russiske hackergruppe NoName057(16) ansvaret.

Det gør de på det sociale medie Telegram, hvor de også har bemærket, at Danmark for nylig besluttede at give militær bistand til Ukraine de næste 10 år.

Blandt de hackede hjemmesider nævner grupperingen blandt andre Sydbank, Bornholms Lufthavn og Movia.

De nævnte hjemmesider kan heller ikke tilgås i skrivende stund.

»For anden dag i træk, giver vi Danmark en 'uforglemmelig weekend'. I dag ramte vores DDoS missiler tre transporthjemmesider og en kommune,« skriver de efterfulgt af en djævel-emoji.

DDoS-angrebet er et slags overbelastningsangreb.

Også Københavns Lufthavn er søndag udsat for en hackerangreb.

Det fremgår dog ikke på NoName057(16)'s liste over hackede hjemmesider.

Til B.T. fortæller pressevagten hos Københavns Lufthavn, at angrebet er mere avanceret, end hvad man tidligere har set.

»Men det har vist sig at være noget mere kompliceret og avanceret end tidligere angreb.«

Trafikstyrelsen fremgår ikke af listen på Telegram, men hjemmesiden er i øjeblikket nede.

Til B.T. bekræfter pressechefen i styrelsen, Frederik Roed, at der også her er tale om et DDoS-angreb fra den russiske gruppe NoName057(16).

»Der er ikke noget kritisk ved det her angreb, men det er selvfølgelig irriterende,« siger han videre.

Også Thisted Lufthavn og Thisted Kommune var tidligere søndag en del af hackergruppens angreb. Her er der dog kommet styr på problemet, og hjemmesiderne kan igen tilgås.