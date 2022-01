Solen skinner, øllen er kold og stemningen god.

Det er opskriften på en perfekt sommerkoncert i det fri – noget, der bliver masser af i Aarhus i 2022.

For dette år bliver Smilets By forvandlet til én stor festival, der skydes i gang med et stort åbningsevent 26. marts på Bispetorv.

Det er Musik City Aarhus, der står bag – bestående af aktører fra byens musikliv, der sammen med Aarhus Kommune og erhvervslivet har ønsket at lave noget tilsvarende for byen, som da Aarhus var Kulturhovedstad i 2017.

»Projektet er udviklet af musikmiljøet i Aarhus. Vi vil gerne styrke bevidstheden om, at vi bor i en musikby. Det gør vi blandt andet ved at afholde små og store koncerter, festivaler og andre events året ud rundt omkring i byen,« fortæller Jesper Mardahl, sekretariatsleder for Music City Aarhus 2022.

På den officielle åbningsdag, der skulle have været i januar, men som på grund af den nuværende coronasituation er blevet flyttet til slutningen af marts, byder man hele Aarhus og tilrejsende velkommen til musikbyen, forklarer han.

Det sker med en stor koncert, de kalder 'Lydsporet fra en by'. De vil løbende løfte sløret for, hvem der skal optræde. Men man kan forvente at se både kendte koryfæer og spirende artister på scenen, garanterer de.

Temaet er sange, der har en historie og forankring i Aarhus – både nutidige og tidligere.

Musik City Aarhus 2022 I et helt år hyldes musikbyen Aarhus ved at sætte ekstra spot på musiklivet og skabe oplevelser for publikum. Music City Aarhus 2022 arbejder som en del af Aarhus Kommunes kulturpolitik 2021-2024 for at styrke byens vækstlag og talentudvikling, styrke samarbejdet mellem byens etablerede aktører samt for skabelsen af særlige musikarrangementer i samarbejde med erhvervslivet, byens øvrige kulturinstitutioner og etablerede musikaktører samt på tværs af kommuner og region. Kilde: Musik City Aarhus

Udover den store koncert på Bispetorv vil der være talks, guidede ture og andre events hele dagen i midtbyen. Det hele er gratis. Om aftenen fortsætter musikken på byens spillesteder, her kommer man til at kunne købe billetter på arrangørernes hjemmesider.

Det er blot startskuddet på hele musikåret. Det er alt sammen en dynamisk proces, forklarer Jesper Mardahl, og derfor er det fulde program for året heller ikke lagt.

»Der er en masse ting i støbeskeen, som jeg ikke kan offentliggøre endnu. Vi arbejder benhårdt på åbningen – men der kommer i hvert fald en masse musik, det er helt sikkert,« siger han.

Musikbyåret varer hele 2022 og temaet er 'Let's come together' – det handler nemlig om det særlige fællesskab, som musikken skaber, lyder det fra arrangørerne.