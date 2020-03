Det er nok det spørgsmål, som I læsere har sendt allerflest gange, og som man oftest møder på sin vej i disse tider, når man fortæller, at man er journalist.

Kan man blive smittet igen med det samme, når man kommer ud i virkeligheden efter at have været smittet med coronavirus?

Og det korte svar er nej.

Men alligevel er der rigtig mange danskere, der tror, at svaret på det spørgsmål er 'ja'.

I slutningen af februar slap der nemlig en historie ud fra de japanske myndigheder i byen Osaka om en kvindelig tourguide.

Angiveligt skulle hun være blevet testet positiv for coronavirus i slutningen af januar, men var så - igen angiveligt - blevet erklæret rask kort tid efter.

Tre uger efter viste hun dog symptomer igen, og ifølge de japanske myndigheder blev hun igen testet positiv for virussen.

Med andre ord: Hun var blevet testet positiv, havde overvundet sygdommen og havde så fået den igen.

Men den historie skal vi tage med et gran salt, understreger virolog Allan Randrup Thomsen.

Ja, faktisk tvivler han på, om den overhovedet er sand.

»Da jeg ikke har set histiroen bekræftet, så stiller jeg mig lidt tvivlende over for, at personen er inficeret to gange. Det virker ikke sandsynligt,« siger Allan Randrup Thomsen og fortsætter:

»Det kan være, at diagnosen ikke er stillet korrekt en af de to gange, eller også har personen haft en ‘bølge-bevægelse’ i sygdommen, hvor vedkommende har været meget syg, fået det bedre, og så fået et tilbagefald.«

Men hvad skal man så regne med? Kan du være blevet smittet, bruge 14 dage på at overvinde sygdommen, og så blive smittet igen når du kommer ud?

»Normalt giver sådan en luftvejsvirus en vis immunitet, som typisk varer mellem et til tre år. Så ja, selvom man ikke fuldstændig kan afvise muligheden, så kan vi godt sige, at man ikke kan blive smittet igen inden for det næste år,« siger Allan Randrup Thomsen.

Der er altså ingen videnskabeligt bekræftede tilfælde med personer, der er blevet smittet to gange, og det burde heller ikke være muligt, gør virologen klart.

Derfor forventer fagfolk også, at man til efteråret vil have lettere vil at klare et eventuelt udbrud af coronavirus.

»Lige nu har vi en epidemibølge her i foråret, som vi håber vil stilne af i løbet af sommeren, men som vil komme tilbage i efteråret. Og til den tid forventer vi helt klart, at folk, der har været ramt nu, er immune til den tid,« siger han.

Men hvad så, hvis det japanske tilfælde rent faktisk er sandt, og at kvinden er blevet smittet to gange?

Jamen så er det - ifølge Allan Randrup Thomsen - så usædvanligt et tilfælde, at det ikke giver mening at forholde sig til.

»Og hvis det er videnskabeligt muligt, så er det så et usædvanligt tilfælde, at det ikke er noget, som man bør tænke på,« siger han.

Lige nu er 785 personer blevet erklæret smittede i Danmark.