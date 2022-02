Der er blevet gjort et opsigtsvækkende fund langs vestkysten af Fanø.

For her har ornitologen Kim Fischer i løbet af den seneste uge nemlig gået og samlet 200 døde havfugle op.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening.

»Det har været uhyggeligt at finde så mange døde eller døende fugle. Næsten alle har været helt friske i fjerdragten, men med det til fælles, at de har været kraftigt udmagrede, fortæller Kim Fischer og fortsætter:

»Flere af alkefuglene har jeg fundet døende. For mig at se er der tale om ekstremt tynde havfugle, som er døde af sult.«

Han frygter samtidig, at han indtil videre kun har set en lille del dødsfaldene.

I alt har han indsamlet 175 lomvier, fire alke, fire lunder, seks mallemukker, fem rider og to sortænder.

Af dem vil Kim Fischer gemme de mallemukker, han har fundet døde.

De vil få undersøgt deres maveindhold, for at finde ud af, om det har noget at gøre med plastikforurening. De øvrige døde havfugle vil blive destrueret.

De seneste måneder har der været rapporter om døde lomvier, alke og lunder på stranden mellem Grenen og Nordstranden i Skagen – så det er altså ikke kun på Fanø, at man oplever problemet.

Massedød blandt alkefugle er set tidligere. Blandt andet i 2007, hvor flere hundrede døde alke drev i land på mange danske kyststrækninger.

Forskerne fandt dengang frem til, at det kunne skyldes de stigende havtemperaturer. Varmere vand bevirker nemlig til, at en lille vandloppe, der er småfiskenes vigtigste føde, går tilbage.