Jysk Fynske Medier skal den kommende tid svinge sparekniven, og det kommer til at koste arbejdspladser for journalister og fotografer.

I alt skal mediekoncernen, der blandt andet har JydskeVestkysten og Åarhus Stifstidende under sig, spare 37 millioner kroner det næste år.

Og det kommer til at koste stillinger på mediehusets mange redaktioner, skriver fagbladet Journalisten. Rundt regnet svarer det beløb, der skal spares, til 74 stillinger.

Fagbladet skriver, at der skal spares yderligere tre millioner inden 2022.

Den kommende fyringsrunde bliver den sjette af sin slags siden 2016.

Mediehuset varslede ifølge Mediawatch allerede i slutningen september, at det stod over for masseafskedigelser. Noget, der vakte bekymring hos flere tillidsrepræsentanter.

Begrundelsen for besparelserne lød, at et faldende salg af annoncer havde ramt særligt de mange ugeaviser, som huset råder over, hårdt.

I alt planlægger Jysk Fynske Medier at skulle spare 250 millioner frem mod 2022 - og her finder koncernen altså foreløbigt 37 millioner ved at afskedige journalister og fotografer.

Jysk Fynske Medier blev skabt i 2015 som en fusion mellem Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier. Siden er også Midtjyske Medier blevet en del af koncernen.

Sammenlagt råder koncernen over 13 dagblade, 53 ugeaviser, fire radiostationer og yderligere en lang række digitale brands, lyder det på Jysk Fynske Mediers egen hjemmeside.

Dertil kommer trykkerier og trykformidlere, distributionsfirmaer, app-udviklere, filmselskaber, et webbureau og et reklamebureau.

I dag arbejder cirka 1.600 personer hos Jysk Fynske medier.