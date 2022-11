Lyt til artiklen

Den generelle usikkerhed i omverdenen har medført, at kranproducenten HMF, Højbjerg Maskinfabrik, forventer lavere aktivitet i det kommende år.

Derfor planlægger virksomheden at afskedige op mod 60 medarbejdere.

Det oplyser Højbjerg Maskinfabrik i en pressemeddelelse.

»Det er altid hårdt at sige farvel til dygtige og dedikerede medarbejdere, men som ansvarlig ledelse er det vores opgave at tilpasse omkostningerne til det forventede aktivitetsniveau,« udtaler administrerende direktør Mikkel Winther Andersen.

Af pressemeddelelsen fremgår det dog, at Højbjerg Maskinfabrik agter at samarbejde med Østjyllands jobcentre for at sikre sig, at medarbejderne, som bliver berørt af fyringsrunden, »bedst muligt kommer videre og hurtigst muligt i nyt job«.

Mikkel Winther Andersen understreger da også vigtigheden af fleksibilitet i en konjunkturfølsom virksomhed som maskinfabrikken.

»Vi opererer i en volatil industri, hvor det går op og ned, og derfor skal vi hele tiden være klar til at tilpasse os,« fortæller han og fortsætter:

»Dette gælder naturligvis også, når vi ser markedet gå op igen. Her skal vi også være klar til med kort varsel at øge aktiviteten igen.«