Maskinelt dosispakket medicin højner patientsikkerhed og giver plejepersonale tid til andre opgaver.

Typisk er det personale, der fordeler medicin i æsker til alle ugens dage til særligt ældre. Men fordeling af medicin kan gøres med maskiner på apotekerne. Og den metode vinder frem i Danmark.

I december 2021 var antallet af månedlige brugere på dosispakket medicin 32.535.

I slutningen af december sidste år var antallet af brugere i ordningen steget med 42 procent til 46.195.

Det skriver magasinet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening (KL).

Der er omkring 145.000 borgere, som får hjælp til at fordele medicin til alle ugens dage - og flere og flere får det altså fordelt af maskinger.

Og det er en positiv udvikling, lyder det fra formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg Sisse Marie Welling (SF).

- I en tid, hvor vi desperat mangler sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne, er vi nødt til at løse opgaverne på en klogere måde. Dosispakket medicin er et rigtig godt eksempel, siger formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg Sisse Marie Welling (SF) til magasinet.

Det samme mener professor emeritus i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen.

Især da antallet af fejl i håndteringen af medicin styrtdykker, når det er maskinen - i stedet for mennesket - der pakker medicinen.

- Det giver en bedre kvalitet i medicineringen, og det aflaster plejepersonalet, siger han til Ritzau.

Ifølge konsulenthuset Muusmann sker der to fejl per 1.000.000 sager, når en maskine doserer medicin.

Antallet af fejl stiger til mellem 18.000 og 40.000 per 1.000.000 sager, når et menneske pakker medicinen manuelt.

Andelen af borgere, der benytter sig af maskinelt dosispakket medicin, varierer kraftigt på tværs af landets kommuner.

I nogle kommuner er det mindre end 1,5 procent af borgerne over 75 år. I andre kommuner er det flere end 6 procent.

Det er de praktiserende læger, som vurderer, om en borger kan få dosispakket medicin. Lægen sender en anmodning til apoteket, som sørger for at udlevere medicinen.

/ritzau/