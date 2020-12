I disse sekunder marcherer der en større gruppe mørkklædte – og i nogle tilfælde maskerede – personer gennem København.

Med sig har de forskellige former for fyrværkeri, og de bruger de blandt andet til at skyde mod forbipasserende og biler.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Klokken er 19.20 er der cirka 100 personer ved Carlsbergvej, og de skyder med pyro og fyrværkeri mod forbipasserende og forbikørende,« fortæller pressevagten fra Københavns Politi og fortsætter:

»Busruterne er omlagt på området, og vi følger gruppen tæt.«

Her går gruppen gennem København. Foto: Byrd - Mikkel Johansen Vis mere Her går gruppen gennem København. Foto: Byrd - Mikkel Johansen

Han understreger desuden, at man tager det meget alvorligt, når folk skyder med fyrværkeri mod andre, men at man endnu ikke har anholdt nogen.

En af B.T.'s medarbejdere har hørt gruppen råbe »vi har fået nok«, og således må man forvente, at det ligesom sidste uge er en demonstration mod coronarestriktionerne.

Her ses gruppen midt i København Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Her ses gruppen midt i København Foto: Mathias Øgendahl

Video fra demonstrationen viser, at der bliver affyret masser af kanonslag, og at folk råber ting som »Mette er en luder« og »vi har fået nok«.