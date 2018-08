Dj-gruppen Browbots mærkede fredag konsekvenserne af maskeringsforbuddet, da de skulle optræde til gadefesten ‘Electric Summer Vibes’ i Rønne på Bornholm. De bærer nemlig masker, når de performer.

»Politiet fortalte os, at vi først måtte tage maskerne på, når vi var oppe på scenen, men vi valgte bare at skynde os lidt mere op på scenen fra Musikhuzet, hvor vi gerne måtte være med maskerne på,« fortæller en af de to medlemmer af Browbots.

Det er vigtigt for de to dj’s, at dem, der lytter, kan lide musikken og ikke kun lytter til dem, fordi de måske ser godt ud. De er kede af, at et maskeringsforbud kan være med til at tage den frihed fra dem, og de håber, at det i fremtiden ikke vil påvirke deres optrædener.

Dj-duoen Browbots optræder aldrig uden deres masker på. Foto: Musikhuzet Bornholm Vis mere Dj-duoen Browbots optræder aldrig uden deres masker på. Foto: Musikhuzet Bornholm

Frieda Linn, som så dj-duoens optræden fredag, fortæller, at på trods af maskeringsforbud, så valgte den ene af drengene alligevel at gå ned fra scenen, selvom der var en risiko for, at han ville få en bøde for det.

»Der stod en pige blandt publikum, som dansede meget. Man kunne se, at hun var stor fan af dem. På et tidspunkt gik en af dem ned og bød hende op til dans, og det blev hun helt vildt glad for,« fortæller Frieda.

Browbots forklarer, at det er en del af deres optræden at forlade scenen og danse med publikum, og at de på trods af maskeringsforbud valgte at bevare den tradition.

»Jeg var vild med hendes energi, så jeg sprang ud for at danse med hende,« fortæller en browbot.

Browbots danser altid med med publikum, når de optræder. Foto: Yvonne Bergmann Vis mere Browbots danser altid med med publikum, når de optræder. Foto: Yvonne Bergmann

På billedet kan man se en af drengene, der er gået ned fra scenen for at danse med pigen

En gæst oplyser, at der var omkring 70 mennesker, der så Browbots optræden til gadefesten, og drengene fortæller selv, at de ingen reaktioner har fået på, at de valgte at beholde deres masker på, selvom det er ulovligt.