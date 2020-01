En donation fra Mary Fonden går til at give unge i Indonesien viden om seksualitet og reproduktiv sundhed.

Det bliver et projekt, som skal skabe bedre muligheder for unge i Indonesien, som i år får den særlige donation fra kronprinsesse Marys fond, Mary Fonden.

Projektet Unala forsøger at hjælpe unge til en bedre fremtid ved at tilbyde dem viden om seksualitet og reproduktiv sundhed. Det oplyser Mary Fonden.

Den særlige donation uddeles hvert år til et projekt eller en organisation, som har vist særligt potentiale.

Donationen lyder på 50.000 dollar - svarende til omkring 339.000 kroner.

Kronprinsesse Mary var i december i Indonesien, hvor hun besøgte projektet og kunne se arbejdet.

- Jeg var imponeret over deres arbejde med et emne, der er utrolig tabubelagt i Indonesien, og som de unge derfor ellers står meget alene med at håndtere, lyder det blandt andet fra kronprinsessen i en meddelelse.

Hun fortæller, at projektet giver unge uundværlig information og sundhedstilbud, som giver dem mulighed for at træffe informerede valg.

- For viden er de unges stærkeste kort til en bedre fremtid. Derfor har vi valgt at støtte projektet Unala, udtaler kronprinsessen, der er formand for Mary Fonden.

Mary Fonden skriver, at reproduktive sundhedsproblemer og ufrivillige graviditeter er en stor udfordring blandt unge i Indonesien. Hvert år bliver cirka 1,7 millioner kvinder under 24 år i landet mødre.

Pengene, som nu tilføres projektet, skal blandt andet bruges på at opkvalificere sundhedsmedarbejdere, forsøge at række ud til flere unge ved hjælp af sociale medier samt hjælpe unge med særlige behov.

Projektet har også en app, der hjælper med at nå ud til de unge, fortæller Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

- Unala forsøger at hjælpe de unge til en bedre fremtid ved at tilbyde dem viden om seksualitet, sundhed og prævention.

- De arbejder med mobile sundhedsklinikker, hvor de unge kan komme og få gratis adgang til sundhedstjek og behandling, siger hun.

Projektet Unala er etableret af FN's befolkningsfond UNFPA, og det drives af den lokale ngo Siklus Indonesia.

/ritzau/