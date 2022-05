Martin Andersen har fået jord under neglene.

Onsdag og torsdag genplantede han nemlig den vinmark, som blev stjålet fra ham tilbage i september sidste år.

»Det er rigtig dejligt, at vi har fået vinstokke i jorden igen. Og så selvom det sker på en trist baggrund,« siger Martin Andersen, som ejer Vin & Vin i Aalborg.

Indtil september sidste år havde Martin Andersen nemlig 77 fine vinstokke til at stå foran sin butik.

Planterne, som var over to meter høje, pyntede foran Martins butik frem til 10. september 2021. Vis mere Planterne, som var over to meter høje, pyntede foran Martins butik frem til 10. september 2021.

Faktisk var de så fine, at en kvinde i 50’erne og en ung mand ikke kunne lade dem være.

Så ved højlys dag, i ly af det hegn, der var stillet op omkring butikken og vinmarken grundet ombygning, trillede de ind med en trailer og hev samtlige 77 stokke op af jorden.

»Det var jo dybt tragisk. Jeg passede butikken, som vi havde midlertidigt lige over på den anden side af gaden, mens det skete. Og de håndværkere, som arbejdede med renoveringen, lånte dem sågar en skovl,« siger Martin Andersen.

»Jeg troede, de lavede fis med mig, da de fortalte det.«

Der kommer aldrig vin ud af Martin Andersens vinmark. Men med tiden kan han måske lave grappa af sine druer. Vis mere Der kommer aldrig vin ud af Martin Andersens vinmark. Men med tiden kan han måske lave grappa af sine druer.

Han anmeldte det friske tyveri med det samme, men gerningspersonerne er stadig på fri fod.

»Politiet henlagde sagen ret hurtigt. Det kan jeg jo godt forstå, der er mange ting, som er større og vigtigere end at stjæle nogle vinstokke.«

Kan du være bange for, at de kommer igen, når nu de skyldige aldrig blev fanget?

»Det kan man jo godt frygte. Men jeg tror, det vil være sværere nu, hvor de ikke kan gemme sig bag et hegn. Og så tror jeg også, de har fået, hvad de kom efter,« siger Martin Andersen.

Vin & Vin ligger på hjørnet af Hobrovej og Vestre Alle. Vis mere Vin & Vin ligger på hjørnet af Hobrovej og Vestre Alle.

Hans egen teori er nemlig, at hans gamle vinstokke nu bliver brugt som dekoration ved en villa. Og der bør 77 vinstokke være mere end rigeligt.

»Og så håber jeg, at folk vil hjælpe med at holde øje,« siger Martin Andersen.

De nye vinstokke har 14 år på bagen, og derfor er der en lille mulighed for, at de vil have druer allerede til efteråret.

»Hvis vi er heldige, får vi nogle druer til september. Men det er nok mere realistisk, at det først sker til næste år,« siger Martin Andersen.

»Uanset hvad kan ikke få en vinproduktion op at køre. Men måske kan vi lave noget grappa. Og så ser det bare flot ud at have vinstokke foran en vinbutik.«