»Tænk, at kunder, der i forvejen er presset på økonomien, vil støtte Min Købmand.«

Martin Pellegård driver en købmandsbutik, der lige nu overlever med hjælp fra lokale kunders støtte.

»Jeg har været meget ærlig over for kunderne om udfordringerne omkring de umenneskelige høje elregninger. Det skylder jeg dem, fordi butikken er et borgerprojekt,« fortæller 30-årig Martin Pellegård, der første gang fortalte sin historie til Fyns Amts Avis.

Med 'borgerprojekt' henviser købmanden til, at butikken i Gudme på Sydfyn gik konkurs i 2018 med den tidligere ejer, og at det dengang var de lokale, der sikrede dens overlevelse.

»Der er omkring 900 borgere i Gudme, og man formåede at samle 900.000 kroner sammen. Det er vildt og vidner om, at man mærkede konsekvenserne ved at købmanden lukkede,« siger Martin Pellegård, der trådte til som købmand i 2019.

Derfor gør det hans hjerte ekstra varmt, at de lokale igen vil spytte penge efter butikken.

Det er der nemlig brug for, hvis købmanden ikke skal dreje nøglen om. Og faktisk forventede Martin Pellegård ikke, at han ville få julehandlen med i år. Dette til trods for flere energibesparende tiltag.

»Vi har blandt andet fjernet fire kølemontre, justeret øl/vandskabene fra fire til ti grader, slukket for 35 lysstofrør og en del udendørsbelysning, og om natten er næsten alt slukket.«

Dog er han klar over, at der skal mere til, hvis butikken skal overleve på sigt.

»Normalt gav jeg 20.000 kroner inklusive moms og afgifter for en måned. I august var jeg oppe på 100.000 kroner. Det hænger ikke sammen,« fortæller Martin Pellegård.

Men hvad der giver ham kampgejst og tro på, at julehandlen kommer med i år, er den støtte, de lokale giver ham. Flere har nemlig spurgt, hvordan de kan hjælpe ham.

»Så åbnede jeg op for, at man kan donere sin flaskebon. Men flere ville gerne bidrage med mere end det, så nu kan de også overføre penge via MobilePay,« fortæller købmanden.

Og efter de to tiltag, gik det ifølge Martin Pellegård »stærkt:«

»Så begyndte der at komme rigtig mange penge ind. Nu nærmer vi os 36.000 kroner. Det er mange penge at få ekstra fra sine trofaste kunder. Jeg føler mig så værdsat.«

»Købmanden er vigtig for byen. Det er byens samlingspunkt. Min medarbejder, der har været her i 35 år, fortalte, at i den periode, hvor butikken var lukket, kom de ældre ikke ud. Og det er vigtigt, at de kommer ud og hilser på alle, og at vi får aktiveret alle aldersgrupper,« siger Martin Pellegård.