Stigende elpriser, to nedlukninger under corona, færre penge på kundernes dankort og nu mere i lønudgifter til medarbejderne.

De sidste par år har været hårde for Martin Østergaard, som er indehaver af Guldsmed Østergaard i Skive, der har eksisteret i 116 år.

»På den korte bane var vi ramt af en dårlig julehandel, der var 20 til 25 procent dårligere end året før. Folk måtte bruge penge på el og gas i stedet for guld og smykker, og vi har måttet afskedige en medarbjeder, og næste medarbejder må stoppe her 1. april,« siger han.

Med den nye overenskomst mellem HK og Dansk Erhverv for landets 150.000 butiksansatte betyder det, at specialbutikker som Martin Østergaards skal skrue op for lønningerne.

Her er aftalen Her er overenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv for 150.000 butiksansatte: Ufaglært nyansat på minimalløn Minimallønnen bliver hævet.

Derudover bliver lønnen hævet ved, at fritvalgskontoen bliver hævet, og ved, at din arbejdsgiver betaler mere ind til din pension, mens du betaler mindre.

Konkret bliver din løn i 2024 mindst 25.866 kr. om måneden. Det svarer til en stigning på 11,2 % i forhold til 2022. For en ufaglært nyansat på minimalløn: Minimallønnen bliver hævet.

Derudover bliver lønnen hævet ved, at fritvalgskontoen bliver hævet og ved, at din arbejdsgiver betaler mere ind til din pension, mens du betaler mindre.

Konkret bliver bliver lønønen i 2024 mindst 27.660 kr. om måneden. Det svarer til en stigning på 10,7 % i forhold til 2022. Hvis du tjener over 30.000 kr. om måneden: Din løn bliver hævet ved, at fritvalgskontoen bliver hævet og ved, at din arbejdsgiver betaler mere ind til din pension, mens du betaler mindre.

Det betyder konkret, at du foruden tillæg, som du kan forhandle hjem lokalt, får samlet 4 procent mere i lønposen.

Det svarer til 642 kr. mere om måneden i 2023 i forhold til 2022 og 1300 kr. mere om måneden i 2024 i forhold til 2022 Kilde: HK

Eksempelvis viser overenskomsten, at de mindst lønnede får en lønstigning på 11,7 procent over de næste to år for den gruppe, mens de mere erfarne får en noget mindre lønstigning.

Butiksejeren fra Skive har overenskomst med HK og vil ikke oplyse de ansattes præcise løn. Men han vurderer, at lønstigningen sammen med de øvrige udgifter og manglende salg kan få konsekvenser i form af stigende priser.

»Vi kanaliserer jo en del af de mange udgifter videre til kunderne igennem prisstigninger. Vi har allerede reduceret i personalet, og så ser vi, om det kan hænge sammen,« siger han.

Betyder det, at I er nødt til at sætte priserne endnu mere op, fordi I skal betale mere i løn?

»Ja, selvfølgelig, men jeg kan jo ikke sætte priserne mere op, end mine kolleger gør. Det gælder om at være dygtige forretningsfolk,« siger ejeren af Guldsmed Østergaard.

Faktisk er der lige tale om 'den perfekte storm', der lige nu rammer de hårdt pressede butikker.

Det mener Jørgen Krebs, som er formand for Dansk Detail, der organiserer 1.300 specialforretninger.

»Det er bare ikke godt, at der kommer endnu en omkomstningsstigning for butikkerne,« siger Jørgen Krebs til DR og tilføjer:

»Det er dråben, som får bægeret til at flyde over.«

Mens formanden kalder udviklingen for den perfekte storm, kalder Martin Østergaard det for en spiral.

»Den her pris og lønspiral er ikke gået amok, men det rykker jo hele tiden. Lønnen går op, for at folk kan købe noget mere, og så stiger mine omkostninger, så jeg er nødt til at sætte priserne op,« siger Martin Østergaard, der er ret trist over situationen.

»Det er en svær tid, og det er ikke sjovt at skulle afskedige medarbejdere,« siger han.