»Det har været rædselsfuldt.«

I slutningen af maj blev Martina Goodman bidt af en flåt. Hun mistænkte selv borrelia, da hun kort efter blev alvorligt syg, men det viste sig, at hun var blevet ramt af en endnu sjældnere flåtsygdom.

En sygdom, der i sidste uge lukkede en naturlegeplads i Tisvilde, efter den farlige TBE-virus var blevet konstateret hos flere flåter indsamlet i området.

Martina Goodman er brite, og hun bor i netop Tisvilde med sin danske mand. I slutningen af maj fandt hun en lille flåt på armen, som hun skyndte sig at fjerne.

En uge efter fik hun det dårligt.

»Jeg blev meget syg, og min mand kontaktede 1813, der endte med at sende en ambulance, fordi jeg havde smerter i brystet.«

På hospitalet blev Martina Goodman testet for corona, men testen var negativ. Lægerne kunne se, hun havde et lavt antal hvide blodlegemer, men de kunne ikke finde ud af, hvad hun fejlede, og sendte hende hjem igen.

Hun frygtede, hun kunne have fået borrelia, det mente lægerne dog ikke.

Flåter findes især fra maj til oktober. Højsæsonen for at blive smittet med TBE er fra juli til september. Foto: Robin van Lonkhuijsen Vis mere Flåter findes især fra maj til oktober. Højsæsonen for at blive smittet med TBE er fra juli til september. Foto: Robin van Lonkhuijsen

Men Martina Goodman fik det ikke bedre – tværtimod.

Et par dage efter opsøgte hun sin egen læge, der gav hende en penicillinkur.

Efter en uge syntes Martina Goodman for første gang, hun havde det en lille smule bedre, men dagen efter vågnede hun op til en ubegribelig smerte i sine ben og led.

Martina Goodman blev igen undersøgt på hospitalet, hvor hun fik taget blodprøver. Lægen bemærkede også, hun havde et rødt udslæt på ryggen, men vidste stadig ikke, hvad der gjorde Martina Goodman så syg.

Fakta om TBE TBE kaldes også centraleuropæisk hjernebetændelse. Virus overføres via bid fra skovflåter, og i Danmark er der cirka et tilfælde pr. 30.000 indbyggere i områder, hvor sygdommen findes. I Danmark er der flest tilfælde forbundet med ophold på Bornholm, men der har også været registreret enkelte tilfælde på Fyn, i Jylland og på Sjælland. Der går som regel 10-14 dage, fra du er blevet bidt, til de første symptomer opstår. Symptomerne er feber, træthed, hovedpine og muskelsmerter. Efter yderligere en uge udvikler omkring 25 procent symptomer som kraftig hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastninger, nakkestivhed, psykiske symptomer og eventuelt kramper og muskelsvækkelser. Der findes ingen specifik behandling af sygdommen, men der findes en effektiv vaccine mod TBE. (Kilde: Statens Serum Institut og Sundhed.dk)

Dagen efter fik 40-årige Martina Goodman voldsom hovedpine, og hun opsøgte igen sin egen læge, der sendte hende på hospitalet endnu en gang.

Denne gang mente lægen, Martina Goodman skulle undersøges for meningitis.

Undersøgelsen var positiv.

»Det var et chok at få beskeden, men jeg var lettet over, at det var den virale form for meningitis og ikke den bakterielle, der er meget farlig,« siger Martina Goodman.

Der findes ingen behandling for viral meningitis, og hun fik besked af hospitalet om, at hun ville blive rask med tiden.

Selv om det er en måned siden, hun blev bidt af skovflåten, er Martina Goodman stadig meget påvirket.

»Jeg er stadig meget svag, helt utrolig træt og svimmel, og jeg har svært ved at koncentrere mig. Nogle gange er det, som om jeg ikke kan finde ordene,« fortæller Martina Goodman.

Hun har fået at vide, at hun forhåbentlig vil opleve, at hun har det godt igen i løbet af en måneds tid.

Martina Goodman har fået at vide af sin læge, at hendes meningitis stammer fra den flåt, der bed hende.