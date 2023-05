Lørdag var Bornholm på den anden ende, efter en række rystelser ramte solskinsøen.

En af dem, der oplevede rystelserne, var den kendte iværksætter og forretningsmand Martin Thorborg. Han lagde dog ikke mærke til det lige med det samme.

Egentlig var det slet ikke meningen, at Martin Thorborg og hustruen skulle være på Bornholm lørdag eftermiddag.

De skulle nemlig være fløjet fra øen.

Men en længere forsinkelse af deres fly betød, at de lige pludselig oplevede det, hele øen kom til at tale om, på nærmeste hold.

»Vores fly var forsinket i otte timer. Så vi var taget til Svaneke, da min kone siger, 'hvad er det?',« fortæller den kendte iværksætter til B.T.

»Først kunne jeg ikke høre det, men så lyttede jeg efter, og så kunne jeg.«

»Det var som en meget kraftig eksplosion meget langt væk. Og jorden rystede let under en,« fortæller han.

De officielle meldinger fra politiet på Bornholm har lørdagen igennem været, at man endnu ikke ved, hvad der forårsagede rystelserne.

Hos GEUS, der monitorerer undergrunden herhjemme, har man forklaret over for Ritzau og TV 2 Bornholm, at rystelserne formentlig stammer fra et mindre skælv i Polen lørdag eftermiddag.

Den melding giver god mening for Martin Thorborg.

»Jeg er ikke så vant til jordskælv, så det virker plausibelt med et jordskælv i Polen som forklaring,« siger han.

Umiddelbart efter han og konen havde mærket den mærkelige lyd og de lette rystelser, slog de det ud af hovedet igen. Fik nogle drinks og nød ventetiden.

Alligevel var der et splitsekund, da det hele fandt sted, hvor han fik ledt tankerne hen på en anden begivenhed sidste år ikke langt fra Bornholm.

»Et kort sekund tænkte jeg, om det var en militærøvelse eller en ny eksplosion i en gasledning,« siger han.