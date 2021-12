Imens det strømmede ind med reaktioner på Lars Høghs død, greb Martin Larsen spraydåserne og gik sig en tur.

»Jeg har malet muren som en hyldest til Lars Høgh,« siger Martin Larsen.

Fodboldlegenden Lars Høgh døde onsdag efter tre år med en kræftsygdom.

Og da hele verden reagerede på nyheden om Lars Høghs død, overvejede Martin Larsen, hvad han kunne gøre.

»Da jeg fandt ud af, at han var død, tænkte jeg i løbet af dagen, hvad jeg kunne gøre for at hylde ham,« siger Martin Larsen.

Den tankestrøm endte med, at Martin Larsen besluttede at male en mur med graffiti.

»Han symboliserer OB fantastisk. Han var en unik person med fødderne solidt plantet på jorden. Derfor betyder en mand som ham rigtig meget,« siger Martin Larsen.

Efter fire timer i skiftende snevejr og regn stod Lars Høghs navn malet i sølv med store bogstaver på en mur placeret centralt i Odense.

Med blokbogstaver i sølv pryder Lars Høgh på muren. Vis mere Med blokbogstaver i sølv pryder Lars Høgh på muren.

»Jeg har modtaget mange beskeder fra folk, der gerne vil ned og se muren, og det synes jeg er fantastisk. Folk sætter pris på den,« siger Martin Larsen og fortsætter:

»Værket er malet på en lovlig væg til graffiti i Odense. Jeg synes ikke, det ville være i Lars Høgs ånd at male noget i hans navn på steder, hvor man ikke må male,« siger Martin Larsen.

Den omtalte mur, som nu er blevet udsmykket med Lars Høghs navn, befinder sig på Jernbanestien i Odense. Det er en sti, som løber mellem Østergade og Grønlandsgade.

»Jeg gjorde det et lovligt sted i respekt for Høgh,« siger Martin Larsen.

Martin Larsen forklarer, at han er for ung til at have oplevet Lars Høgh på fodboldbanen. Men ikke desto mindre er Lars Høgh en »ægte OB’er med 817 kampe for klubben«.

»Jeg vil personligt bruge muren som et minde om Lars Høgh,« siger Martin Larsen afslutningsvis.

Hvil i fred og det velkendte logo fra Knæk Cancer. Vis mere Hvil i fred og det velkendte logo fra Knæk Cancer.

Bisættelsen af Lars Høgh kommer til at finde sted i Sankt Knuds Kirke i Odense tirsdag.