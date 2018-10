Landets byretter er fyldt med personer, hvis navne klinger alt andet end dansk.

Dansk Folkepartis Martin Henriksen bebrejder den arabiske kultur.

Han mener ikke, at der er tale om sociale problemer.

»Det overrasker mig ikke. Det flugter jo meget godt med, hvad statistikkerne fortæller, og hvad jeg hører fra danske politifolk, når jeg får lejlighed til at tale med dem,« siger han og fortsætter:

Problemerne skyldes, at araberne overvejende er ligeglade med den danske kultur og det danske samfund Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti

Forsvarsadvokat Erbil Kaya har udtalt til B.T. at han mener, at grunden til, at udlændinge – især arabere – er så overrepræsenterede i danske retssale, er sociale problemer. Han forklarer, at danskere har en betydelig fordel, selv om de er født under identiske sociale forhold som udlændinge.

Danskeren kan sproget, forstår kulturen og kender samfundets institutioner. Udlændingen gør ikke og er bagud fra start.

Det forklarer vel meget godt, hvorfor det oftere går galt for efterkommerne af indvandrerne?

I uge 39 og 40 havde mere end to ud af tre af de personer, som blev fremstillet i Københavns Byret i forbindelse med sager om vold, voldtægt eller trusler, tydeligt udenlandske navne. B.T. har gjort tallene op ud fra retslisterne.

»Jeg er simpelt hen nødt til at sige tak til forsvarsadvokaten, fordi jeg synes, netop han understøtter min pointe om, at der helt overvejende er tale om kulturelle problemer,« siger Martin Henriksen og fortsætter:

»Det, han nævner, med, at man ikke kender til det danske demokrati, til institutioner som folkeskole, og hvem statsministeren er, at der er et landshold i fodbold, og al den slags. Hvad er det, hvis ikke det er kulturelle problemer?« spørger Martin Henriksen.

Men det er jo ikke kulturelle forskelle. Det er, fordi børnene ikke kommer til at blive introduceret til det danske samfund før sent i barndommen. Det er vel ikke det samme?

»Hvis man kommer her til Danmark, så skal man sætte sig ind, hvordan det danske samfund fungerer, at vi har demokrati, hvordan kulturen er, og den slags. Det må vi kunne forlange af folk. Men dem, som kommer hertil, er dybest set ligeglade med dansk kultur og værdier. Det kan jeg ikke se er andet end et kulturelt problem,« siger Martin Henriksen.

