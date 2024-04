Hvis du skal have lagt nye fliser på badeværelsesgulvet eller have muret en væg på fredag, så kan du ikke ringe til Martin Røschkes murerfirma.

Han har nemlig givet sine omkring 30 medarbejdere fri:

»Jeg synes, at det er åndssvagt at fjerne en helligdag, der har været der i så mange år. Vi er så effektive hele tiden i byggebranchen, så derfor er det helt forkert,« siger Martin Røschke, der er indehaver af HEJ Murerentreprise i Holte.

På fredag er det store bededag, der siden 1686 har været en helligdag i Danmark.

Martin Røschke har givet alle sine medarbejdere fri på fredag. Foto: Privat

I år er dagen dog en helt almindelig arbejdsdag, efter regeringen til stort ramaskrig afskaffede helligdagen i februar sidste år.

Det bliver således ikke tilfældet i Martin Røschkes firma:

»Vi har sagt til alle vores svende, at de kan tage en betalt fridag. Det er de meget, meget glade for, især fordi mange af dem har børn i daginstitutioner, der også holder lukket fredag,« siger han og tilføjer:

»Det koster selvfølgelig noget omsætning, men det er en investering i mine medarbejdere, som sikkert kommer tilbage senere.«

Sådan ser det ud i ruden hos Midtfyns bremse & koblingsservice, der også holder lukket fredag. Foto: Privat

Martin Røschke er ikke den eneste, der har valgt at lukke butikken ned fredag.

Også hos Midtfyns bremse & koblingsservice har man sendt medarbejderne hjem på en betalt fridag.

»Vi holder fast i traditioner. Det synes mine medarbejdere er alletiders – og der har heller ikke været sure miner fra kunderne. Tværtimod,« lyder det fra Michael Andersen, der er indehaver af firmaet.

Det var 28. februar sidste år, at regeringen afskaffede store bededag som helligdag. Argumentet lød her, at det skulle skaffe flere penge i statskassen, der især skulle bruges på forsvarsbudgettet.

Både før, under og efter lovændringen har der været stor utilfredshed – både politisk og blandt danskerne – med lovændringen.

Lørdag viste en ny måling, hvordan to ud af tre danskere tilkendegav, at dagen burde genindføres som helligdag.

I den forbindelse udtalte den politiske ordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund, til Ritzau, at han »vedkender, at regeringen ikke alene træffer populære beslutninger«:

»Vi træffer heller ikke beslutninger ud fra meningsmålinger, men ud fra, hvad vi vurderer, er det rigtige og til størst gavn for Danmark. Ikke mindst i en tid hvor vi ser store årgange gå på pension og små årgange komme ind på arbejdsmarkedet, er vi nødt til også at sikre mere arbejdskraft,« lød det.

B.T. talte også med Emil Olsen tirsdag, der nægter at troppe op på arbejde fredag. Han vil i stedet sende et »klart signal« til regeringen. Det kan du læse mere om HER.