Da Martin Sørensen kiggede ned i skraldspanden, troede han først, at det var et tøjdyr, der lå helt nede i bunden af den brune papirsæk.

Det var det ikke.

»Jeg kommer til at rykke lidt ved skraldestativet, og så bevæger den sig så. Og så kan jeg så se, at det er en kanin … der er levende,« siger Martin Sørensen, der er ejendomsfunktionær.

Og det var i forbindelse med sit job, at han i mandags fandt kaninen liggende blandt madrester og andet affald, da han var ved at tømme skraldespande ved et grillområde tilhørende boligforeningen Egeparken på Provst Bentzons Vej i Søborg.

Den var skræmt. Det kunne man mærke på den. Martin Sørensen

»Den var skræmt. Det kunne man mærke på den,« siger Martin Sørensen, der ved hjælp af en kollega fik det lille dyr hevet op:

»Det er første gang, jeg oplever sådan noget. Og jeg var lidt rystet, da jeg fandt den.«

Den hvidgrå kanin havde desuden nogle røde plamager i pelsen, og det viste sig hurtigt, at det ikke var ketchup fra affaldet, som Martin Sørensen første troede. Det var blod.

Det kom fra næsen, det ene øre og en flænge i hovedet.

Kaninen hjemme hos Martin Sørensen. Foto: Privatfoto Vis mere Kaninen hjemme hos Martin Sørensen. Foto: Privatfoto

»Det virker, som om den har fået et slag oven i hovedet, og derfor har den fået nogle blødninger. Man har måske troet, at man har slået den ihjel og så smidt den ud i skraldeposen, fordi man ikke havde lyst til at grave den ned,« siger Martin Sørensen, der ender med at tage kaninen med hjem.

Her får hans hustru næste dag en akuttid hos en dyrlæge, der tager Stampe – som ægteparret hurtigt får døbt kaninen – under behandling. Og det bliver samtidig det sidste, familien Sørensen ser til den.

»På grund af skaderne får vi at vide, at den har brug for intensiv omsorg, pleje og medicin. Man skulle have overskud og tid til det. Det vurderede vi, at vi ikke har, for vi har også en lille søn og står over for en renovering, så vi kunne ikke tage den,« siger Martin Sørensen.

En medarbejder hos Dyrlægehuset Farum, hvor Stampe blev afleveret, har siden taget den med hjem – og herfra lyder meldingen, at den er »i god behold«.

Der findes hvert år hundredvis af såkaldt dumpede dyr over hele Danmark. Ifølge Dyrenes Beskyttelses tal blev der i 2020 fundet 999 efterladte dyr i skraldespande, tasker, kasser eller bure. Fortrinsvist katte.

Martin Sørensen og kollegaen har siden via interne Facebook-sider for boligforeningen Egeparken efterlyst ejeren af kaninen og oplysninger om sagen. Uden resultat.

Dyrenes Beskyttelse bekræfter over for B.T., at foreningen har betalt for den indledende behandling af Stampe.

Sådan er proceduren ofte, når borgere ringer til vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse efter at have fundet et forladt eller skadet dyr, hvor ejeren er ukendt. Det kan ske på telefonnummeret 1812.